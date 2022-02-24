Війська РФ перейшли кордон в районі Харкова, б'ють "Гради" від Луганська до Житомира - Цаплієнко

"Гради" б'ють уздовж всього українського кордону - від Луганська до Житомира / Фото Reuters

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі повідомив, що "Гради" б'ють уздовж всього українського кордону, від Луганська до Житомира.

Обстріл почався о 5 ранку 24 лютого, коли почався спеціальний виступ російського президента, пише Цаплієнко у своєму Telegram з посиланням на джерело в прикордонній службі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України. За словами Цаплієнка, крилатими ракетами обстрілюються стратегічні об'єкти Києва.

За його словами, війська РФ перейшли кордон в районі Харкова.

Кореспондент CNN з посиланням на МВС України повідомляє, що вибухи поруч з Києвом – це ракетні удари.

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Вранці 24 лютого в районі Борисполя біля Києва також було чутно кілька вибухів, пише ТСН. Аеродром не працює. Відбувається евакуація всіх з аеропорту"Бориспіль".

Очевидці також повідомляють про нібито потужні вибухи в Харкові та Одесі.

Радник голови МВС Антон Геращенко озвучив список об'єктів, які постраждали у перші години вторгнення військ РФ.

Як повідомляв Главред, Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

Офіційних повідомлень від президента, МВС, Міноборони — поки немає.