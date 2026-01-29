Українців попередили про новий масований удар Росії - до чого готуються

Росія, ймовірно, планує здійснити масштабну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури в період посилення морозів, заявив віцепрем’єр-міністр Кулеба.

Всі служби готуються до нового удару РФ із настанням морозів / Колаж: Главред, фото: скріншоти, УНІАН

Підвищення температури позитивно впливає на ситуацію в енергетиці

Росія може вдарити по Україні із настанням сильних морозів

В Україні всі служби, зокрема ДСНС і ЗСУ, готуються до сильних морозів через ризик нових російських ударів. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.

За його словами, підвищення температури позитивно впливає на споживання електроенергії — навантаження зменшується, що дає змогу населенню краще планувати свій час завдяки переходу на стабільні графіки електропостачання.

"Що стосується наступного тижня, ми бачимо безумовно морози, які йдуть, і різке похолодання. Всі служби, відповідно, готуються до цього. І ДСНС, і служби, які дотичні до ліквідації наслідків. Безумовно готуються наші Збройні сили України, тому що не секрет, що ми можемо очікувати новий удар", - вказав він.

Кулеба підкреслив, що погодні умови мають критичне значення для роботи всієї енергосистеми. За його словами, протягом майже трьох тижнів країна перебуває в надзвичайно складних умовах: уночі температура опускається до мінус 20 градусів, а середньодобові показники тримаються близько мінус 14. Причому погіршення погодних умов відбувається в момент, коли Росія постійно обстрілює енергетичну інфраструктуру.

"Це просто і кліматичний, і енергетичний геноцид. Вони роблять все для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Але, незважаючи на це, безумовно, з підтримки наших партнерів, не тільки в обладнанні, але в першу чергу в підтримці нашого протиповітряної оборони, ми тримаємо енергетичну систему, вона зараз працює", — наголосив Кулеба.

Він додав, що це ще один серйозний виклик для України, який буде непросто подолати, однак країна не залишається сам на сам із труднощами. Кулеба наголосив на підтримці з боку Європи та США й висловив упевненість, що за умови єдності та стійкості Україна зможе пройти цей складний період разом із партнерами.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли Росія може вдарити по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія готує нову масштабну атаку та здійснює розвідувальні польоти над Києвом і регіонами. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що ворожі безпілотники активно фіксувалися не лише над столицею, а й над західними областями, зокрема у Львові та інших містах.

За словами експерта, на тлі прогнозованого зниження температури ворог може завдати удару напередодні морозів, аби ще більше ускладнити ситуацію в енергосистемі, яка вже перебуває під значним навантаженням.

"Тому зараз триває підготовка до цього масованого удару. І нам треба його очікувати найближчими днями", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ готуються до чергової масштабної атаки по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Близько опівночі 29 січня війська РФ обстріляли один із населених пунктів Запорізької області. Унаслідок удару загинули троє людей, ще один чоловік отримав поранення.

У ніч на 29 січня російська армія також атакувала Одесу ударними безпілотниками. Було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

