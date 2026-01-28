Рус
Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару

Марія Николишин
28 січня 2026, 12:49
Військовий оглядач вважає, що Росія хоче ускладнити ситуацію в енергетиці України.
Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару
Новий масований удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ проводила розвідку дронами в Києві та західних областях
  • Це може сигналізувати про підготовку до масованого удару
  • Цілями атаки, ймовірно, будуть обʼєкти критичної інфраструктури

Країна-агресор Росія готується до нового масованого удару та проводить розвідувальну роботу над Києвом та областю. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За його словами, російські дрони активно літали не лише над Києвом, але й над західними регіонами.

"Дрон пролітав над центром (Києва, – ред.) на наднизьких висотах. І ми памʼятаємо, що він пролітав до оголошення тривоги. Це означає, що йому вдалося обійти пости ППО, залишившись непоміченим. Те саме сталося у Львові. І вчора дрони активно літали над західними регіонами України, не лише Львовом", - наголосив він.

Попович зауважив, що на тлі такої розвідки можна очікувати, що головними напрямками російської атаки стануть Київ та область, а також західні регіони України.

На його думку, ворог хоче завдати ще один масований удар для того, щоб ускладнити ситуацію в енергетиці, яка й без того є дуже складною.

"Як ми розуміємо, це будуть обʼєкти критичної інфраструктури. Зараз бачимо певне підвищення температури. Але за кілька днів обіцяють нам синоптики зниження температури. І напередодні цих днів ворог хоче завдати ще одного масованого удару для того, щоб ускладнити ситуацію в енергетиці, яка й без того є дуже складною. Тому зараз триває підготовка до цього масованого удару. І нам треба його очікувати найближчими днями", - підсумував військовий оглядач.

Росія готує атаку по кількох містах України: названо терміни масованого удару
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Атаки РФ стануть масованішими

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що Росія може наростити масштаб атак по території України.

За його словами, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Атаки Росії на Україну стануть більш масованими. І це не залякування - я відштовхуюся від статистики", - підкреслив він.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 січня російська окупаційна армія завдала удару по низці міст України дронами і ракетами. Зокрема, в Запоріжжі сталася пожежа в будинку в результаті ворожої атаки. Понад сто квартир і двадцять автомобілів пошкоджено.

В Одесі зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок. У Київському районі Одеси безпілотник влучив по території православного монастиря. В результаті сталася пожежа.

У Голосіївському районі Києва в результаті влучання в торець житлового 17-поверхового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено кілька припаркованих автомобілів.

Про персону: Денис Попович

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
