Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: троє загиблих, є поранений

Внаслідок атаки виникли пожежі, рятувальники ліквідували загоряння будинку та газової труби.

Росіяни атакували Запорізьку область: є загиблі та поранені / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

РФ завдала удару дронами по приватному сектору у Вільнянську

Загинули три людини: чоловік 62 років і жінки 26 і 50 років

Поранений 57-річний чоловік, йому надають медичну допомогу

Близько опівночі 29 січня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізької області. В результаті обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Як повідомили у ДСНС, серед загиблих - 62-річний чоловік і жінки 26 і 50 років. Поранений 57-річний чоловік. Дані про постраждалих уточнюються.

Пошкоджено 7 приватних будинків, один - знищений.

Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. і загоряння газової труби.

На місці працюють усі екстрені служби.

Голова Запорізької ОДА Іван Федоров також підтвердив, що російська окупаційна армія атакувала Запорізький район

"Росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновано будинки, виникли пожежі. На жаль, загинули дві жінки і чоловік, ще один чоловік отримав поранення. Йому надається вся необхідна медична допомога", - зазначив Федоров.

Оновлено. Станом на 7:00 29 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону зросла до трьох осіб.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

У 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя: думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що в 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя.

За його словами, ми втратили з поля зору ситуацію зі Степногорськом. Це маленьке містечко, яке з літа 2025-го Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті.

"Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. Зі Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя та робити з нього другий Херсон: хоч Херсон і не захоплений військами РФ, але вони роблять все, щоб життя в цьому місті не було, щоб люди їхали звідти", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

