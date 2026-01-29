Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: троє загиблих, є поранений

Коротко:
- РФ завдала удару дронами по приватному сектору у Вільнянську
- Загинули три людини: чоловік 62 років і жінки 26 і 50 років
- Поранений 57-річний чоловік, йому надають медичну допомогу
Близько опівночі 29 січня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізької області. В результаті обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.
Як повідомили у ДСНС, серед загиблих - 62-річний чоловік і жінки 26 і 50 років. Поранений 57-річний чоловік. Дані про постраждалих уточнюються.
Пошкоджено 7 приватних будинків, один - знищений.
Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. і загоряння газової труби.
На місці працюють усі екстрені служби.
Голова Запорізької ОДА Іван Федоров також підтвердив, що російська окупаційна армія атакувала Запорізький район
"Росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновано будинки, виникли пожежі. На жаль, загинули дві жінки і чоловік, ще один чоловік отримав поранення. Йому надається вся необхідна медична допомога", - зазначив Федоров.
Оновлено. Станом на 7:00 29 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону зросла до трьох осіб.
Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини
Як писав Главред, на світанку 28 січня в Запоріжжі сталася пожежа в будинку в результаті ворожої атаки. Окупанти двічі завдали удару по місту. Загорівся житловий будинок. Є поранений. Понад сто квартир і двадцять автомобілів пошкоджено.
В ніч на 26 січня російська армія двічі завдала ударів по Запоріжжю. Після атак у місті спалахнули пожежі.
В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Російські окупаційні війська ввечері 20 січня завдали удару по Запоріжжю. В результаті атаки одна людина загинула. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров. В результаті атаки ворога по Запоріжжю постраждали приватні будинки.
У 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя: думка експерта
Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що в 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя.
За його словами, ми втратили з поля зору ситуацію зі Степногорськом. Це маленьке містечко, яке з літа 2025-го Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті.
"Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. Зі Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя та робити з нього другий Херсон: хоч Херсон і не захоплений військами РФ, але вони роблять все, щоб життя в цьому місті не було, щоб люди їхали звідти", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
