Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Анна Ярославська
29 січня 2026, 07:48оновлено 29 січня, 09:01
375
Інформація про постраждалих в результаті ворожої атаки не надходила.
Атака на Одесу
В Одесі ліквідують наслідки негоди та попередніх атак / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • РФ атакувала Одесу ударними дронами
  • Пошкоджено об'єкт інфраструктури
  • Інформації про постраждалих немає

В ніч на 29 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними БПЛА. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, всі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі.

Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

Оновлено. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вночі ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

  Атака на Одесу 29 січня 2026
    Атака на Одесу 29 січня 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 29 січня 2026
    Атака на Одесу 29 січня 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 29 січня 2026
    Атака на Одесу 29 січня 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 29 січня 2026
    Атака на Одесу 29 січня 2026 Фото: t.me/odeskaODA

Відключення світла в Одесі та області сьогодні

Як повідомили в ДТЕК, 29 січня графіки відключень діють лише для жителів області й лише там, де дозволяє стан мережі.

В Одесі, частково в Одеському районі та деяких районних центрах області тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Графіки відключень 29 січня в Одеській області
Графіки відключень 29 січня в Одеській області / t.me/dtek_ua
Графіки відключень 29 січня в Одеській області
Графіки відключень 29 січня в Одеській області / t.me/dtek_ua

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком та водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Атаки на Одесу та область - останні новини

Як писав Главред, вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

В ніч на 28 січня Росія також обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок.

війна в Україні Одеса Одеська область новини України новини Одеси війна Росії та України
Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

09:36Синоптик
Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання

09:00Аналітика
Переговори України та РФ зіткнулися з трьома основними проблемами - Politico

Переговори України та РФ зіткнулися з трьома основними проблемами - Politico

08:55Світ
Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Китайський гороскоп на сьогодні, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Китайський гороскоп на сьогодні, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Концерт пам'яті Степана Гіги: українська співачка відмовилася від участі в заході

Концерт пам'яті Степана Гіги: українська співачка відмовилася від участі в заході

09:36

Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

09:24

Китайський гороскоп на лютий 2026 року: Свиням - удача, Мавпам - дохід

09:00

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання

08:55

Переговори України та РФ зіткнулися з трьома основними проблемами - Politico

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 січня (оновлюється)

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
08:48

На столі Путіна нині є кілька варіантів розвитку конфлікту

08:34

Синоптики б'ють на сполох: де сьогодні різко погіршиться погода

08:25

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Ключову розбіжність України та РФ "дуже складно" подолати - Рубіо

07:48

Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено об'єкт інфраструктури

07:03

Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: троє загиблих, є поранений

06:10

Гарантії безпеки США: що вимагають від України

05:34

Типова помилка багатьох: що зробити, щоб штани швидко сохли взимку

05:05

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

04:30

Відкриється золота жила: чотири знаки зодіаку на порозі великого прориву

04:12

4 суворих заборони: що не можна робити у свято 29 січня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дідуся в кріслі за 27 секунд

03:22

Кличко радить виїхати з Києва: експерт уточнив, для кого це реально

02:40

Європа "закипає": скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

01:53

Мерц різко висловився щодо вступу України до ЄС у 2027 році: відомо подробиці

01:12

5 продуктів, які категорично не можна зберігати у пластиковому контейнері

00:19

Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французьке Le Figaro присвятило статтю 22-річній ветеранці та переможниці "Танців із зірками"

23:31

Загроза обвалення фронту: Sky News про ризик втрати двох великих міст на сході

22:48

Запах з котячого лотка зникне назавжди: прості поради, які реально працюють

22:38

Без опалення сотні багатоповерхівок: Кличко про відновлення подачі тепла у Києві

22:35

У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

21:36

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

21:28

"Дуже боляче": Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після "прильоту"

21:24

Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

21:01

Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

20:52

Нові графіки відключень для Черкас і області - коли не буде світла 29 січня

20:34

Психологи назвали 11 неочевидних ознак, які видають низький рівень IQ

20:33

У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питання

20:33

Яке ваше найголовніше слово в житті: місяць народження відкриває секрет

20:27

Світло вимикатимуть весь день: графіки для Запорізької області на 29 січня

19:59

Концерт пам'яті Степана Гіги: українська співачка відмовилася від участі в заході

19:37

Учні можуть не ходити на уроки християнської етики: за якої умови

19:33

Всього одна хитрість — і яєчня буде ідеальною: смак здивує з першої виделки

19:31

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

19:10

Є всі ознаки російської підготовки до агресії у Балтії

18:55

Через 40 років зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі

18:43

Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війни

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

