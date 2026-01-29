Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Інформація про постраждалих в результаті ворожої атаки не надходила.

В ніч на 29 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними БПЛА. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, всі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі.

Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

Оновлено. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вночі ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Відключення світла в Одесі та області сьогодні

Як повідомили в ДТЕК, 29 січня графіки відключень діють лише для жителів області й лише там, де дозволяє стан мережі.

В Одесі, частково в Одеському районі та деяких районних центрах області тривають екстрені відключення.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті.

Графіки відключень 29 січня в Одеській області / t.me/dtek_ua

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком та водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Атаки на Одесу та область - останні новини

Як писав Главред, вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

В ніч на 28 січня Росія також обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок.

