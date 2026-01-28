Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

Зеленський попередив про підготовку Росією нового удару по Україні, наголосивши, що такі дії підривають дипломатичні зусилля щодо припинення війни.

Російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента.

"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", - вказав глава держави. відео дня

Володимир Зеленський зазначив, що за умов активних дипломатичних зусиль для припинення війни, коли США ведуть діалог з Росією, а європейські країни також докладають зусиль, ця дипломатія має відчуватися людьми тут і зараз та мати практичний результат.

Водночас він додав, що поки тривають російські обстріли й атаки на фронті, суспільству важко повірити в ефективність переговорів і їхню здатність принести реальні зміни. Президент підкреслив, що всі, хто щиро прагне миру, мають зосередитися на тому, як змусити Росію готуватися не до нових масштабних ударів, а до завершення війни.

"У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так", - резюмує він.

Коли Росія може вдарити по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія готує чергову масштабну атаку та активізувала розвідувальні дії над Києвом і прилеглими областями. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що російські безпілотники фіксувалися не лише над столицею, а й у західних регіонах країни. Один із дронів пролітав над центральною частиною Києва на вкрай малій висоті ще до оголошення повітряної тривоги, що свідчить про те, що апарат зміг непомітно обійти позиції протиповітряної оборони. Подібна ситуація, за його словами, спостерігалася й у Львові, а також в інших областях на заході України.

На тлі такої активної розвідки експерт припускає, що основними напрямками можливого російського удару можуть стати Київ із областю та західні регіони України.

"Як ми розуміємо, це будуть обʼєкти критичної інфраструктури. Зараз бачимо певне підвищення температури. Але за кілька днів обіцяють нам синоптики зниження температури. І напередодні цих днів ворог хоче завдати ще одного масованого удару для того, щоб ускладнити ситуацію в енергетиці, яка й без того є дуже складною. Тому зараз триває підготовка до цього масованого удару. І нам треба його очікувати найближчими днями", - підсумував військовий оглядач.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готує масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет і дронів. Обстріл може відбутися ближче до вихідних або на початку наступного тижня.

У ніч на 28 січня російські війська здійснили серію атак по кількох українських містах, застосувавши безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілів є загиблі й поранені, зафіксовано значні руйнування.

Окремо окупанти завдали удару дроном по багатоповерховому житловому будинку в Білогородці на Київщині. Внаслідок атаки є загиблі, серед постраждалих - діти. Як повідомило ДСНС, четверо осіб було поранено внаслідок атаки, ще двоє - загинули.

