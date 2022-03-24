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Українцям загрожує до 12 років в'язниці за злив даних щодо переміщення ЗСУ

24 березня 2022, 18:34

Верховна Рада посилила відповідальність за пособництво державі-агресору.

Київ, танк, ВСУ
За незаконну зйомку переміщення ЗСУ загрожує кримінальна відповідальність / Фото Reuters

Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідне рішення парламент прийняв на своєму засіданні, що відбулося в четвер, 24 березня.

Йдеться про закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (№7189).

Що загрожує за інформацію про переміщення ЗСУ

Законом у Кримінальному кодексі України встановлюється, що поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її поширення, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її поширення, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Такі ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів або з метою надання такої інформації державі, здійснює збройну агресію проти України або незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Посилено відповідальність за пособництво державі-агресору

Крім того, Рада також прийняла закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжного заходу за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки (№7186).

Законом до Кримінального кодексу України вноситься стаття "пособництво державі-агресору".

Відповідно до неї, пособництвом визначені:

  • умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), її збройним формуванням та / або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою нанесення шкоди Україні, шляхом реалізації або підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та / або окупаційної адміністрації держави-агресора;
  • будь-яка співпраця, в тому числі збір, підготовка та / або передача матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням та / або окупаційної адміністрації держави-агресора;
  • інша взаємодія з представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Покарання за пособництво РФ

Покарання за пособництво державі-агресору карається позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років і з конфіскацією майна або без такої.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що відомо про публікацію даних про переміщення ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район. В результаті є загиблі і постраждалі.

Пізніше стало відомо про те, що Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля торгового центру.

В СБУ закликали громадян передавати інформацію про ворога, а не публікувати дані про ЗСУ або результати ворожих обстрілів.

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