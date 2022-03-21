Потужні вибухи в Києві: що відомо про жертви та руйнування

/ Facebook/kyivpatrol

В результаті потужних вибухів, що прогриміли в Києві у неділю ввечері, 20 березня, загинула людина.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. В даний час - один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється", - написав він.

Як уточнили у Патрульній поліції, на місці вибуху працюють медики, рятувальники і поліція.

/ Facebook/kyivpatrol

"У Києві прогриміло кілька вибухів. На місці працюють медики, рятувальники і поліція", - додали в патрульній поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район.

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