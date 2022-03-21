Потужні вибухи в Києві: що відомо про жертви та руйнування

Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгових центрів.
В результаті потужних вибухів, що прогриміли в Києві у неділю ввечері, 20 березня, загинула людина.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. В даний час - один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється", - написав він.
Як уточнили у Патрульній поліції, на місці вибуху працюють медики, рятувальники і поліція.
"У Києві прогриміло кілька вибухів. На місці працюють медики, рятувальники і поліція", - додали в патрульній поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район.
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