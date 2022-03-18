Над містом - чорні клуби диму: вранці у Львові пролунали потужні вибухи

Сьогодні близько шостої ранку оголосили повітряну тривогу. Пізніше зі Львова, Миколаєва, Харкова почали надходити перші повідомлення про вибухи.
Вранці в п'ятницю, 18 березня, близько 6:30 у Львові пролунали кілька вибухів.
Сьогодні близько шостої ранку оголосили повітряну тривогу в більшості міст і областей України. Пізніше зі Львова почали надходити перші повідомлення про вибухи. За словами очевидців, вибухи були чутні в різних районах міста. Над містом піднімаються чорні клуби диму.
Також про вибухи повідомили в Миколаєві, Харкові та Дніпрі.
Мера Вознесенска Євген Величко повідомив, що в Миколаївській області розбомбили залізничний склад.
Як повідомляв Главред, 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.
читайте також"Росія вже на вашому кордоні": мер Львова екстрено звернувся до Байдена та Столтенберга через обстріл Яворівського полігонуАвіаудар був здійснений з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Військові РФ випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет вдалося збити в повітрі.
Спочатку повідомлялося про дев'ять загиблих і 57 поранених. Але пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 осіб, ще 134 - отримали поранення.
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