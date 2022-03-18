УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Над містом - чорні клуби диму: вранці у Львові пролунали потужні вибухи

18 березня 2022, 07:15

Сьогодні близько шостої ранку оголосили повітряну тривогу. Пізніше зі Львова, Миколаєва, Харкова почали надходити перші повідомлення про вибухи.

Київ
Ілюстраційне фото / Фото Reuters

Вранці в п'ятницю, 18 березня, близько 6:30 у Львові пролунали кілька вибухів.

Сьогодні близько шостої ранку оголосили повітряну тривогу в більшості міст і областей України. Пізніше зі Львова почали надходити перші повідомлення про вибухи. За словами очевидців, вибухи були чутні в різних районах міста. Над містом піднімаються чорні клуби диму.

Також про вибухи повідомили в Миколаєві, Харкові та Дніпрі.

Мера Вознесенска Євген Величко повідомив, що в Миколаївській області розбомбили залізничний склад.

Як повідомляв Главред, 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.

читайте також"Росія вже на вашому кордоні": мер Львова екстрено звернувся до Байдена та Столтенберга через обстріл Яворівського полігонуАвіаудар був здійснений з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Військові РФ випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет вдалося збити в повітрі.

Спочатку повідомлялося про дев'ять загиблих і 57 поранених. Але пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 осіб, ще 134 - отримали поранення.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини Львова вторгнення Росії новини України вибух війна Росії та України
Реклама
Популярне
Теплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дняТеплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дня Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалетуЩо можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету Ідеальні фінські коржі під час війни: простий рецепт за 10 хвилинІдеальні фінські коржі під час війни: простий рецепт за 10 хвилин "Буде жити Україна!": Олег Винник записав кавер на гімн України"Буде жити Україна!": Олег Винник записав кавер на гімн України Якщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступникаЯкщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступника

Останні новини

07:35

Ектор Хіменес-Браво зловив "російського окупанта"

07:15

Над містом - чорні клуби диму: вранці у Львові пролунали потужні вибухи

07:13

МВС і ФСБ почали "кошмарити" українців в Росії

07:02

Росія набрала тисячу найманців Асада і Хезболли для війни в Україні - Генштаб

06:45

"Росіянином бути не соромно": Івлєєва не розуміє, чому росіяни тікають з країни

Реклама
06:41

Війна вже програна Росією, і питання часу, коли Путін це визнаєПогляд

06:32

У Кремля є лише три варіанти: військовий експерт назвав сценарії розвитку війни в Україні

06:00

"Аби телевізор був": Гордон показав, як російські "дикуни" реагують на блокування соцмережВідео

05:38

Війна в Україні: російську армію відправили в бій з аптечками, виготовленими 39 років тому

05:27

"Діткам довелося ампутувати ніжки": Вакарчук побував у лікарні, де рятують людей з МаріуполяВідео

05:01

У США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинити війну в Україні

04:45

Блокада Маріуполя: окупанти забирають документи і вивозять жителів у віддалені міста РФ

04:28

21 день пекла: Євген Кошовий закликав росіян виходити на вулиці за мир в УкраїніВідео

03:53

Під завалами театру в Маріуполі можуть залишатися більше тисячі людей - ТарутаВідео

03:23

Врятував сотні життів: пілот ЗСУ відвів підбитий літак від населеного пунктуВідео

02:50

У британській розвідці розкрили головну причину провалу наступу РФ в Україні

02:24

Генерали РФ стали мішенню: ЗСУ відкрили полювання на командирів окупантівВідео

02:08

Колишній чоловік і продюсер Ані Лорак залишився без будинку - його дощенту знищив ворожий снаряд

01:56

Кредити під 0% і дерегуляція: Зеленський оголосив масштабну програму для бізнесуВідео

01:38

"Противник не знає, чого чекати": Зеленський про нову тактику проти окупантів РФВідео

Реклама
01:11

Netflix відновлюють трансляцію серіалу Слуга народу в США

00:54

ЗСУ зачищають передмістя Києва від рашистів: названо найнебезпечніші напрямкиВідео

00:51

Прикмети на 18 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

В Україні підняли військові пенсії: скільки грошей додалиВідео

00:17

В Україні знижують вартість палива: нова ціна за літр бензину і дизеля

00:15

Україна закликала внести Росію до чорного списку FATF

00:02

"Божевільна, зламана людина": Наталія Могилевська розкритикувала ПутінаВідео

17 березня, четвер
23:46

"Зайшли з тилу": спецсили ЗСУ розгромили скупчення російських військВідео

23:34

Урядові літаки РФ здійснили незвичайні рейси з Москви до Сибіру

23:31

Зеленського і народ України висунули на Нобелівську премію мируВідео

22:57

Зеленський поспілкувався з Макроном: які теми обговорювали

22:57

У Білорусі партизани почали "рейкову війну" проти окупантів РФВідео

22:56

Спроба військового перевороту і штурм столиці: астролог склала гороскоп для України до кінця квітняВідео

22:45

Данілов закликав виключити Росію зі складу Радбезу ООН

22:29

Вдала вилазка десантури: ЗСУ захопили бронетехніку окупантів РФВідео

22:26

"Не мовчіть в цій тиші!": Земфіра присвятила багатостраждальній Україні антивоєнний кліпВідео

22:21

Окупанти вбили соліста балету Нацональної опери УкраїниВідео

22:01

Шольц попросив "не ображати і не бити" вихідців із Росії, на що в Україні різко відповіли

21:44

Обезголовили "еліту ПДВ": бійці ЗСУ ліквідували командирів "ударного" полку РФВідео

21:24

"Бомбили двічі аеропорт за наводкою": знаменитий український скрипаль виявився російським шпигуномВідео

Реклама
21:19

Латвія закликала країни НАТО закрити небо над Україною

20:59

На Херсонщині льотчик ЗСУ направив підбитий штурмовик на ворожу колонуВідео

20:58

Зеленський нагородив звільненого з полону мера Мелітополя орденом

20:48

Світові страхові компанії оцінили шокуючі збитки від війни в Україні і готуються до виплатВідео

20:34

Кошовий розповів, про що спілкується з Зеленським під час війни і в якому стані президентВідео

20:29

Командир убитий, солдати розбігаються: ЗСУ розбили частини армії РФ під ХарковомВідео

20:28

Міста без пробок, море інвесторів та швидкісне з'єднання: стратег спрогнозував майбутнє УкраїниВідео

20:22

Байден обізвав Путіна кривавим диктатором та справжнім головорізом

20:10

Прикмети на 19 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:41

Сі Цзіньпін прозрів: Китай ускладнює життя Росії в чотири способиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти