ЗСУ відкинули ворога назад: окупантам РФ влаштували "котел" під Києвом

/ УНІАН

Збройні Сили України відтіснили російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"Російські сили знаходяться приблизно в 55 км від центру Києва на схід, що на 25-35 км більше, ніж в тому ж місці вчора", - цитує американського чиновника CNN.

За його словами, на північний захід від центру Києва російські сили окопуються і займають оборонні позиції. Зараз вони залишаються в 15-20 кілометрах (9-12 милях) від центру Києва на північний захід.

"Ми починаємо бачити, як вони ніби обкопуються навколо Києва, а намагаються більше атакувати в східній частині [України]", - зазначив він.

Чиновник США уточнив, що армія РФ активізувалася на Донбасі, "приклавши набагато більше зусиль" в Луганській і Донецькій областях.

Разом з тим у британській розвідці уточнили, що Україна проводить успішні контратаки на північ від Києва і є ймовірність оточення російського угруповання у Бучі та Ірпені.

У звіті йдеться, що Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва, де російські війська уже мають великі проблеми з постачанням і моральним духом.

Дослівно: "(Крім того) українські війська проводять успішні контратаки проти російських позицій у містах на околицях столиці та, ймовірно, повернули собі Макарів та Мощун. Існує реальна ймовірність того, що українські війська тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені", сказано у повідомленні.

Що відомо про угруповання ворога під Києвом

У свою чергу радник глави Jфісу президента Олексій Арестович уточнив, що навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і меншою.

"Може навіть менше... дуже мало", - сказав він.

На уточнююче запитання, "як вони збираються брати Київ", Арестович відповів: "Вони такі загадкові люди. Тримаються плану, будуть його триматися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата".

Він додав, що з цих 12 тисяч 3 - оточені, а ще 4 - відсічені і "знаходяться в неприємному місці".

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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