Київ знову під обстрілами: постраждали житлові будинки і ТРЦ

Столицю знову обстрілюють

У Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район.

"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, за інформацією на даний момент, деякі будинки і на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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