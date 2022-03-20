Київ знову під обстрілами: постраждали житлові будинки і ТРЦ

За інформацією мера столиці, на місці вже працюють рятувальники і медики.
У Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район.
"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, за інформацією на даний момент, деякі будинки і на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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