Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - деталі від Зеленського

Президент України наголосив на важливості посилення ППО для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури та анонсував появу нових видів зброї.

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Україна розробляє унікальну зброю для захисту енергетики - Зеленський / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Є кілька рівнів захисту енергооб'єктів в Україні

Частина зброї для захисту енергооб'єктів перебуває в розробці

Україна готує нове покоління дронів для захисту енергетичної інфраструктури, ця зброя перебуває в розробці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

Відповідаючи на питання про захист енергетичних об'єктів від російських обстрілів Зеленський зазначив, що енергооб'єкти на території України мають кілька рівнів захисту.

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Президент України зазначив, що країна водночас захищає себе та відбудовує зруйновану інфраструктуру, що потребує значних фінансових ресурсів, яких постійно не вистачає. Пріоритетом при цьому залишаються системи протиповітряної оборони.

"Я не буду говорити, які системи і де у нас знаходяться, яку енергетику вони захищають. Як тільки росіяни розуміють, де наші системи ППО знаходяться, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО", - зазначив він.

Він додав, що російська армія щодня запускає понад 300 дронів по території України.

"У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо", - додав Зеленський.

У контексті децентралізації енергетики Зеленський зауважив, що не розкриватиме деталей процесу. Щодо газової сфери, президент повідомив, що через обстріли українських газових сховищ, інфраструктури й об'єктів видобутку, влада підтримує відновлення приватного сектору як фінансово, так і кредитами. Також ведеться робота з міжнародними партнерами щодо збільшення обсягів закачування газу в українські сховища.

Що відомо про генерацію елекроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 червня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі Херсонської області, внаслідок чого ситуація з електропостачанням у регіоні залишається напруженою. Як зазначив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, наразі неможливо визначити строки завершення ремонтних робіт.

Через пошкодження енергетичного об’єкта в області запровадили графіки відключень електроенергії, повідомив Прокудін.

Водночас у масштабах країни "Укренерго" запевняє, що влітку відключень не очікується — ремонтні роботи на ключових об’єктах генерації організовано таким чином, щоб енергосистема могла повністю покривати потреби споживачів.

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Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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