У одній з областей України ввели графіки відключень світла: у чому причина

Коротко:
- У Херсонській області росіяни завдали удару по енергетичному обʼєкту
- У результаті ворожої атаки, в регіоні ввели графіки відключень світла
У Херсонській області ввели графіки відключень електроенергії. Причина - ворожий удар по енергетичному об'єкту. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram.
"Ситуація в енергетичній системі Херсона залишається складною. Через знищення обладнання російськими ударами введено графіки погодинних відключень світла", - написав Прокудін.відео дня
За його словами, "Херсонобленерго" вже займається формуванням графіків. Їх мають оприлюднити завтра, 12 червня.
При цьому аварійно-відновлювальні роботи після удару росіян тривають. Прокудін підкреслив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання.
У пресслужбі "Херсонобленерго" зазначили, що через пошкодження обладнання, що живить Херсон, у місті з вечора діють графіки аварійного відключення світла.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Росія завдала підступного удару по об'єкту енергетики в Херсонській області, тому ситуація з енергопостачанням у регіоні залишається складною. Як заявив очільник ОВА Прокудін Олександр, спрогнозувати терміни відновлювальних робіт неможливо.
Нещодавно у пресслужбі НЕК "Укренерго" відповіли, чи будуть влітку вимикати світло. У компанії повідомили, що Україну, ймовірно, омине дефіцит електроенергії у спекотний сезон року.
Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.
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Хто такий Олександр Прокудін?
Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.
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