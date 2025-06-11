У одній з областей України ввели графіки відключень світла: у чому причина

Графіки відключень електроенергії ввели через удар росіян по критичній інфраструктурі.

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У Херсонській області ввели графіки відключень світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У Херсонській області росіяни завдали удару по енергетичному обʼєкту

У результаті ворожої атаки, в регіоні ввели графіки відключень світла

У Херсонській області ввели графіки відключень електроенергії. Причина - ворожий удар по енергетичному об'єкту. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram.

"Ситуація в енергетичній системі Херсона залишається складною. Через знищення обладнання російськими ударами введено графіки погодинних відключень світла", - написав Прокудін. відео дня

За його словами, "Херсонобленерго" вже займається формуванням графіків. Їх мають оприлюднити завтра, 12 червня.

При цьому аварійно-відновлювальні роботи після удару росіян тривають. Прокудін підкреслив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання.

У пресслужбі "Херсонобленерго" зазначили, що через пошкодження обладнання, що живить Херсон, у місті з вечора діють графіки аварійного відключення світла.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія завдала підступного удару по об'єкту енергетики в Херсонській області, тому ситуація з енергопостачанням у регіоні залишається складною. Як заявив очільник ОВА Прокудін Олександр, спрогнозувати терміни відновлювальних робіт неможливо.

Нещодавно у пресслужбі НЕК "Укренерго" відповіли, чи будуть влітку вимикати світло. У компанії повідомили, що Україну, ймовірно, омине дефіцит електроенергії у спекотний сезон року.

Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

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Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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