Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії

Терміни відновлювальних робіт наразі неможливо спрогнозувати.

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Цілий регіон постраждає від відключень світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Росія атакувала об'єкт енергетики в Херсонській області

Удар призвів до складної ситуації з електропостачанням

Росія завдала підступного удару по об'єкту енергетики в Херсонській області і тепер ситуація з енергопостачанням у регіоні залишається складною. Як заявив очільник ОВА Прокудін Олександр, спрогнозувати терміни відновлювальних робіт неможливо.

За його словами, наразі енергетики прикладають максимальних зусиль, працюючи над поверненням постачання.

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"Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку! Наразі спрогнозувати термін робіт – неможливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", – сказав Прокудін в Telegram.

Генерація електроенергії в Україні - інфографіка / Главред

Атаки Росії на Україну 11 червня- що відомо

Як писав Главред, у ніч проти 11 червня російські війська вкотре атакували Харків, використавши безпілотники типу "Шахед". Внаслідок цього підступного удару в місті значно пошкоджено житлові будинки, а також тролейбуси, дитячі майданчики та низка підприємств.

Атака призвела до трагічних наслідків: під час обстрілу виникли пожежі в будинках, є загиблі та поранені. Наразі підтверджено двоє загиблих та 54 поранених, серед яких восьмеро - діти.

Згодом Повітряні Сили розповіли, куди ще цілили дрони й ракети ворога. Стало відомо, що сили протиповітряної оборони змогли знищити 49 ворожих БПЛА типу Shahed та інших моделей.

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Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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