Україна знешкодила 19 "кинджалів" піснею "Наш Батько - Бандера" - The Telegraph

Як працює технологія

Росія ще не навчилася їй протистояти

Українські фахівці знайшли нестандартний спосіб боротися з російськими гіперзвуковими ракетами: за останні два тижні їм вдалося перехопити 19 Кинджалів, використовуючи власну технологію радіоелектронної боротьби, яка підміняє супутникові сигнали.

Про це йдеться в публікації The Telegraph, а також в інтерв'ю команди Night Watch для порталу 404 Media та журналістів Forbes.

Нова технологія РЕБ: українська пісня замість сигналу ГЛОНАСС

Розробники з Night Watch розповіли, що створили систему радіоелектронної боротьби під назвою Lima. Її принцип заснований на блокуванні навігаційного сигналу ГЛОНАСС і його заміні... українською піснею "Батько наш - Бандера".

Це не тільки технічний прийом, а й символічна відповідь російській пропаганді, яка роками експлуатує тему Бандери.

У результаті ракета отримує фальшиву "точку прив'язки" і "думає", що опинилася над Лімою в Перу. "Кинджал" різко змінює траєкторію, намагаючись скоригувати курс - саме це і стає для нього фатальним.

Ракета Кінжал / Інфографіка: Главред

Чому "Кинджали" виявилися вразливими

Інженери з'ясували: у гіперзвукових ракет РФ стоять такі ж приймачі, які використовувалися ще на радянських зразках озброєнь.

Йдеться про давно застарілі антени CRPA, які погано захищені від підміни супутникового сигналу. Завдяки цьому ракету вдавалося відвести від цілі не тільки на десятки, а іноді й на 200 км, як розповіли співрозмовники Forbes.

Головна причина руйнування ракет - їхня власна швидкість.

"Коли "Кинджал" намагався швидко змінити навігацію, фюзеляж цієї ракети не витримав швидкості і просто був розірваний на дві частини", - пояснив один з операторів Night Watch.

Ракета, що летіла зі швидкістю понад 4 тис. миль на годину, не витримувала перевантажень під час раптової зміни навігації і руйнувалася в повітрі.

Росія намагається адаптуватися, але безуспішно

За даними Night Watch, російські інженери вже намагалися підвищити стійкість ракет, збільшуючи кількість приймачів ГЛОНАСС - іноді вдвічі. Однак українські фахівці впевнені: це не врятує ситуацію.

За їхніми словами, те, що Кремль подавав як "головну перевагу" гіперзвукової зброї - висока швидкість, - зрештою робить "Кинджал" ще більш уразливим для їхньої системи РЕБ.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 листопада країна-агресор Росія атакувала Україну дронамі і балістичною ракетою "Іскандер-М". Унаслідок атаки постраждали Одеська, Дніпропетровська і Сумська області.

Голова Одеської ОВА зазначив, що внаслідок атаки РФ було пошкоджено об'єкти енергетики, серед яких і сонячна електростанція.

Загалом на Україну цієї ночі летіли 176 ударних безпілотників та ракета "Іскандер-М". Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

