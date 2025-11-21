Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна знешкодила 19 "кинджалів" піснею "Наш Батько - Бандера" - The Telegraph

Сергій Кущ
21 листопада 2025, 21:55
502
Це не тільки технічний прийом, а й символічна відповідь російській пропаганді, яка роками експлуатує тему Бандери.
Україна знешкодила 19 "кинджалів" піснею "Наш Батько - Бандера" - The Telegraph
Україна знешкодила 19 "Кинджалів" піснею "Батько наш - Бандера" - The Telegraph / Колаж Главред, фото: Вікіпедія

Ви узнете:

  • Як працює технологія
  • Росія ще не навчилася їй протистояти

Українські фахівці знайшли нестандартний спосіб боротися з російськими гіперзвуковими ракетами: за останні два тижні їм вдалося перехопити 19 Кинджалів, використовуючи власну технологію радіоелектронної боротьби, яка підміняє супутникові сигнали.

Про це йдеться в публікації The Telegraph, а також в інтерв'ю команди Night Watch для порталу 404 Media та журналістів Forbes.

відео дня

Нова технологія РЕБ: українська пісня замість сигналу ГЛОНАСС

Розробники з Night Watch розповіли, що створили систему радіоелектронної боротьби під назвою Lima. Її принцип заснований на блокуванні навігаційного сигналу ГЛОНАСС і його заміні... українською піснею "Батько наш - Бандера".

Це не тільки технічний прийом, а й символічна відповідь російській пропаганді, яка роками експлуатує тему Бандери.

У результаті ракета отримує фальшиву "точку прив'язки" і "думає", що опинилася над Лімою в Перу. "Кинджал" різко змінює траєкторію, намагаючись скоригувати курс - саме це і стає для нього фатальним.

Ракета Кінжал
Ракета Кінжал / Інфографіка: Главред

Чому "Кинджали" виявилися вразливими

Інженери з'ясували: у гіперзвукових ракет РФ стоять такі ж приймачі, які використовувалися ще на радянських зразках озброєнь.

Йдеться про давно застарілі антени CRPA, які погано захищені від підміни супутникового сигналу. Завдяки цьому ракету вдавалося відвести від цілі не тільки на десятки, а іноді й на 200 км, як розповіли співрозмовники Forbes.

Головна причина руйнування ракет - їхня власна швидкість.

"Коли "Кинджал" намагався швидко змінити навігацію, фюзеляж цієї ракети не витримав швидкості і просто був розірваний на дві частини", - пояснив один з операторів Night Watch.

Ракета, що летіла зі швидкістю понад 4 тис. миль на годину, не витримувала перевантажень під час раптової зміни навігації і руйнувалася в повітрі.

Росія намагається адаптуватися, але безуспішно

За даними Night Watch, російські інженери вже намагалися підвищити стійкість ракет, збільшуючи кількість приймачів ГЛОНАСС - іноді вдвічі. Однак українські фахівці впевнені: це не врятує ситуацію.

За їхніми словами, те, що Кремль подавав як "головну перевагу" гіперзвукової зброї - висока швидкість, - зрештою робить "Кинджал" ще більш уразливим для їхньої системи РЕБ.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 листопада країна-агресор Росія атакувала Україну дронамі і балістичною ракетою "Іскандер-М". Унаслідок атаки постраждали Одеська, Дніпропетровська і Сумська області.

Голова Одеської ОВА зазначив, що внаслідок атаки РФ було пошкоджено об'єкти енергетики, серед яких і сонячна електростанція.

Загалом на Україну цієї ночі летіли 176 ударних безпілотників та ракета "Іскандер-М". Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета Кинджал
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

14:30Синоптик
Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:24Війна
Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

13:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Останні новини

15:16

Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

15:03

Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

14:46

Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

14:34

Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

14:30

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
14:26

Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

14:22

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

13:54

Гості проситимуть рецепт: швидка закуска на Новий рік за 7 хвилин

13:31

Беруть усе у свої руки: п'ять знаків Зодіаку, які домінують у стосунках

Реклама
13:24

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:16

Україна повернула з Білорусі 31 українця: Коордштаб розкрив подробиці

13:13

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

12:52

Росіяни захопили два населені пункти і просунулись на кількох ключових напрямках

12:26

Точно не українські: чотири традиційні імені, які мають незвичне походження

12:21

Скільки метрів гірлянди потрібно на Новий рік: як підрахувати розмір для ялинки, каміна та сходів

12:06

Попереду критичні переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

11:37

Ще не пізно: знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця 2025 року

11:36

Бандитська схема: як Сєдокова розводила покійного чоловіка

11:34

Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану: хто ним став

11:33

Частину регіонів України засипало снігом: де лютує сильна негода

Реклама
11:11

Шарфи-гіганти та блискучі легінси: стиліст назвала п'ять речей, які безнадійно застаріли

10:45

Лунали гучні вибухи: дрони атакували ключовий вузол енергосистеми в КримуВідео

10:30

11 років захищав країну і виводив побратимів з оточення: росіяни вбили сержанта "Залізного"Ексклюзив

10:25

Українці активно скуповують валюту: яким буде курс долара до кінця осені

10:00

"Ідея належала татусям": що відомо про футбольний матч під час відключення світла, який став вірусним

09:48

Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією – деталіФото

09:42

Як виростити "фрукт богів" на звичайному підвіконні: покрокова інструкціяВідео

08:59

Плацдарм для наступу на Дніпровщину: відомо, де росіяни хочуть прорватися

08:53

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

08:41

Топ-генерали США прилетять до Москви наступного тижня: у чому мета візиту

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 листопада: Близнюкам - вірити в себе, Левам - плоди

08:10

Ситуація зі світлом може погіршитися ще більшеПогляд

07:49

"Зима буде холодною": Трамп звернувся до України та закликав прийняти мирний план

06:15

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

06:10

США вийшли з НАТО?Погляд

06:00

"Інфаркт": що сталося з Альбіною Джанабаєвою в Москві

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 51 с

05:27

Кожна голочка виглядатиме натурально: як розпушити штучну ялинку

05:03

Гороскоп на завтра 23 листопада: Терезам - труднощі, Рибам - випробування

04:45

"Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця

Реклама
04:00

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

03:30

Є лише один "умовно позитивний" шлях: Кочетков назвав головну загрозу для Києва

02:50

Африка трісне навпіл: розкрито лякаючі наслідки майбутнього розколу

02:25

Кінець 2025 принесе великі почуття: яким ТОП-4 знакам пощастить у коханні

02:12

Як за 2 хвилини заснути й отримати найкращий відпочинок: перевірений китайський метод

01:41

Чотири знаки зодіаку, на яких чекає доленосна зустріч у грудні

01:11

В одних світла більше, в інших - менше: чому в областях різні графіки

00:12

Цимбалюк вийшов із себе: учасниця "Холостяка" "перевернула" церемонію троянд

00:06

Доленосний місяць: на який знак зодіаку чекає нереальне завершення 2025 рокуВідео

21 листопада, п'ятниця
23:45

Розміром із Люксембург: які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти