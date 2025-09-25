'Якщо війська зіб’ють літак': посол РФ злісно пригрозив НАТО війною

Посол РФ сказав, що стане початком воєнного конфлікту.

Посол РФ пригрозив НАТО війною / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Коротко:

Посол Росії у Франції заявив про можливий початок війни з НАТО

Це станеться, якщо війська Альянсу зіб’ють літак РФ

Країна-агресор Росія знову вдалася до прямих погроз на адресу НАТО. Зокрема, посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що у випадку, якщо літаки НАТО зіб’ють російський військовий літак, це буде розцінено Кремлем як початок війни. Про це він сказав в ефірі французької радіостанції RTL.

"Якщо НАТО зіб’є російський літак, це буде означати початок воєнного конфлікту. Це буде війна", - наголосив він. відео дня

Мєшков також додав, що борти Північноатлантичного альянсу нібито порушують повітряний простір Росії "досить часто", але їх при цьому не збивають.

Варто зауважити, що заява пролунала на тлі загострення дискусій довкола безпеки в повітряному просторі Чорного моря та прикордонних територій, де російська авіація регулярно порушує міжнародні норми.

Які країни в НАТО / Інфографіка: Главред

Реакція України на заяву посла РФ

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що росіяни брешуть, що війна почнеться, якщо країни НАТО зібʼють їх літак в повітряному просторі НАТО.

"Вони просто дуже бояться, що це станеться, бо не розпочнуть війну. Бо раніше НАТО вже збивало російський літак. Це була Туреччина, країна НАТО. І нічого не сталося. Не варто слухати російську дурню. Треба збивати літаки і бити по Росії у відповідь на їх дрони. Нічого не буде, лишень швидше завершиться режим Путіна в РФ", - написав він.

Заліт дронів РФ в повітряний простір НАТО

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан сказав, що інциденти з російськими безпілотниками, які вторглися до Польщі – це провокація.

За його словами, завданням цієї операції РФ було вивчення алгоритму протидії противника.

"Це була розвідка боєм. А ось геополітичним завданням Росії була спроба намацати червону лінію, за яку не можна переходити", - вважає він.

Російські літаки в небі НАТО - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин. Однак, сили НАТО не стали збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країни-члена Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами - неприпустимо. Росія проводить системну кампанія проти країн Заходу.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

