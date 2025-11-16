Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - Міненерго

Що відомо:
- РФ атакувала дронами Одеську область
- Під ударом опинились об'єкти енергетики
- Внаслідок атаки є перебої зі світлом
Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Під атакою були об'єкти енергетики в Одеській області. Про це повідомляє Міненерго.
Через ворожі удари в області є серйозні перебої зі світлом.
"Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт. За інформацією Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення", - йдеться у повідомленні.
Главред з посиланням на голову Одеської ОВА зазначив, що внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти енергетики, серед яких і сонячна електростанція.
"Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв. У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення", - йдеться у повідомленні.
Російські атаки на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 14 листопада російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Поранення отримали десятки людей, серед яких були діти та вагітна жінка.
Раніше стало відомо, що у лікарні помер 16-річний підліток, який постраждав внаслідок атаки російського дрона по цивільному авто у селі Рубіжне Вовчанської громади Харківської області.
Напередодні, 13 листопада, російська армія атакувала Миколаїв ударним безпілотником типу "Шахед". Під атакою в місті була промислова інфраструктура.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
