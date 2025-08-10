Зустріч Трампа і Путіна в Алясці: ЗМІ дізналися, чи братиме участь Зеленський

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна запланована на 15 серпня.

У США сподіваються, що вдасться домовитися про візит Зеленського на Аляску - ЗМІ

Коротко:

США сподіваються на організацію візиту Зеленського на Аляску

Трамп відкритий до тристороннього саміту

Білий дім готується до двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім вивчає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна. Трамп відкритий до тристороннього саміту і у Вашингтоні сподіваються, що участь Зеленського відбудеться.

Візит Зеленського на Аляску обговорюється

Як повідомляє NBC News із посиланням на американського високопосадовця, можливість візиту Зеленського на Аляску "обговорюється". За його словами, така перспектива "абсолютно" можлива.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", - сказав чиновник.

Що відомо про можливе запрошення Зеленського

Співрозмовник також сказав, що Трамп відкритий до тристороннього діалогу. Наразі Білий дім зосереджений на зустрічі, про яку "попросив" Путін.

"Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін", - підкреслило джерело.

Що каже експерт

Ставлення до "хотілок" Росії щодо територій - критичне, розповів у своїй колонці на Главреді політичний оглядач Дмитро Снєгирьов.

"Не виключаю, що саме контроль над Запорізькою та Херсонською областями буде каменем спотикання в будь-яких переговорах. Ймовірно, також на порядку денному буде питання встановлення повного контролю над Донецькою областю. Саме це і може стати головним елементом тиску на Україну, зокрема з боку США. На сьогодні Україна контролює приблизно 33% території Донецької області, тобто більшу частину промислового потенціалу та природних копалин у регіоні", - наголосив Снєгирьов.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп оголосив про свою зустріч із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, і лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені пізніше. Дякую за увагу до цього питання!" - сказав Трамп.

У Кремлі підтвердили інформацію.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Трамп.

"Зеленський має бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні", - додав американський президент.

Україна не допустить повторної окупації своїх територій, потрібен справедливий мир, сказав Володимир Зеленський.

"Тактику Путіна всі добре бачать: він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них, він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич", - наголосив глава держави.

