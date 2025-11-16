Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Сили оборони України продовжують завдавати прицільних ударів по критичній інфраструктурі РФ, щоб змусити ворога зупинити війну, вказали в Генштабі.

https://glavred.net/war/ukraina-massirovanno-udarila-vglub-rossii-genshtab-nazval-celi-ataki-i-posledstviya-10715891.html Посилання скопійоване

Генштаб назвав цілі атаки та наслідки ударів по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що повідомили в Генштабі ЗСУ:

Сили оборони вдарили по Новокуйбишевському НПЗ

На рік підприємство переробляло 8,8 млн тонн нафти

Ціллю атак також стали об'єкти в тилу російських військ в Донецькій області

Сили оборони України завдали масштабного удару вглиб території Росії та позицій російських окупаційних військ на фронті. Внаслідок таки відомо про ураження нафтопереробного заводу у Самарській області та склад БпЛА в Донецькій області України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, опублікувавши відео запуску українських реактивних дронів "Барс".

Генштаб повідомив, що з метою послаблення наступальних можливостей ворога та ускладнення його логістики, підрозділи Сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ. Це підприємство з річною потужністю переробки 8,8 млн тонн виробляє понад два десятки видів продукції та забезпечує окупаційні війська, зокрема пальним для реактивних двигунів найвищої якості.

відео дня

Дивіться відео пуску реактивних дронів по Росії:

/ Фото: скріншот

У районі об’єкта зафіксовано вибухи й пожежу, масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

"Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Також, уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони й надалі продовжуватимуть завдавати ударів для ослаблення бойових можливостей РФ і примушення її припинити агресію проти України.

Ракети українського виробництва і дальність іх ударів / Інфографіка: Главред

Яка основна ціль ударів по Росії - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що умовна "Кощієва смерть" розташована в Москві, у будівлі на Старій площі, де працює адміністрація президента РФ. Там і сам "Кощей", і те, що символічно вважають його "смертю".

Ступак зазначив, що, попри бажання українців, завдати удару по цій будівлі наразі неможливо — як через заборони, так і через відсутність технічних можливостей.

Він додав, що в Росії більш ніж достатньо пріоритетних цілей, по яких могли б завдавати ударів Сили оборони України. Однак на даному етапі Україна не має достатніх ресурсів, через що можливості ЗСУ залишаються обмеженими.

"Цілей достатньо, питання - чим бити. Дронами? Дрон коштує приблизно 100 тисяч доларів, але його бойова частина - всього 50 кг (тоді як у ракети 500 кг). Тобто потрібно, щоб десять дронів прилетіли в одну точку, щоб домогтися ефекту, як від однієї ракети. А бажано, щоб було дві-три ракети", - говорить він.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 15 листопада та вночі 16 листопада в кількох регіонах Росії та на тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про удари дронів і ракет. Міністерство оборони РФ, як зазвичай, заявило про нібито успішне перехоплення 57 українських безпілотників над сімома областями, однак про ракети у своєму звіті не згадало.

Водночас Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали результативного удару по пункту базування кораблів у Новоросійську Краснодарського краю. Генштаб ЗСУ повідомив, що під час атаки використовували українську зброю — ракети "Нептун" і кілька типів ударних дронів. Уражено важливі об’єкти порту та нафтового терміналу "Шесхаріс", а також пускову установку ЗРК С-400 і склад ракет, що спричинило детонацію та пожежу. Масштаби втрат уточнюються.

Крім того, за даними джерел СБУ, дрони ЦСО "Альфа" знищили в Новоросійську чотири пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та два радари.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред