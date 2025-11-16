'Нептуни' і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

Росіяни повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі.

Стало відомо, які цілі дрони і ракети могли атакувати у Росії і Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

Вночі у Волгограді дрон через ППО РФ вдарив по багатоповерхівці

Під ударом в Росії мій опинитися ще один НПЗ

У Криму прогриміли вибухи в районі аеродромів

Ввечері 15 листопада та вночі 16 листопада в окремих регіонах країни-агресорки Росії та у тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників та ракет.

Міноборони РФ традиційно повідомило про нібито успішне збиття українських безпілотників над 7 областями країни, їх нібито було 57. Водночас про ракети відомство не згадало у звіті.

Що відомо про атаку на Росію

Ввечері 15 листопада на вибухи в двох районах міста поскаржилися жителі російського Волгограда. Там російська ППО спрямувала дрон прямо у житловий будинок. Внаслідок удару відомо про трьох постраждалих.

Дивіться відео атаки на Волгоград:

Кілька безпілотників пролетіло і над Воронежською областю, де за інформацією губернатора Олександра Гусєва, подавлений дрон пошкодив фасад приватного будинку і паркан.

Саме Гусєв, до речі, і проговорився про те, хто насправді спрямував дрон на багатоповерхівку в Волгограді, бо згадав у своєму повідомленні про роботу не лише ППО, а й засобів РЕБ.

Місцеві жителі також припустили, що у Волгограді дрони прицілились на НПЗ "Лукойл", однак наразі немає інформації про результати цієї атаки.

Постраждала від нальоту дронів цієї ночі і Самарська область РФ. Місцеві пабліки повідомляють, що ударні безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарі, а також, ймовірно, підстанцію в області.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що цієї ночі на території Росії було уражено кілька важливих цілей, які стосуються російської енергетики. Водночас він підтвердив, що через роботу російської протиповітряної оборони під удар потрапила багатоповерхівка у Волгограді.

Що прилетіло по Криму

Близько 23:10 15 листопада у тимчасово окупованому Севастополі біля моря прогриміли вибухи. Згодом місцеві жителі повідомили, що гучно було і в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці та у Сімферополі.

Через деяких час у російських пабліках стало "тревожно" через нібито пуск українських ракет "Нептун". Що цікаво, як і місцева окупаційна влада, так і Міноборони РФ взагалі не згадує про атаку на Крим у звітах і відмовчується про її наслідки.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Україна не вперше застосовує для ударів по об'єктах РФ "Нептуни"

Главред писав, що кілька днів тому підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї. Під час атаки вони застосовували українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

В результаті було зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет з подальшою детонацією і пожежею.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головне управління розвідки МО України нещодавно дронами уразило нафтохімічний завод країни-агресорки Росії у Башкортостані.

Кілька днів тому також у селищі Афіпський місцеві жителі чули не один вибух та роботу протиповітряної оборони. У Мережі повідомили, що ймовірною ціллю атаки став місцевий НПЗ.

Напередодні українські дрони настільки потужно атакували чорноморський порт Туапсе, що через кілька днів стало відомо, що порт призупинив експорт палива.

