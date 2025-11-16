Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

Анна Косик
16 листопада 2025, 07:51оновлено 16 листопада, 08:50
5041
Росіяни повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі.
Атака на Россию
Стало відомо, які цілі дрони і ракети могли атакувати у Росії і Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • Вночі у Волгограді дрон через ППО РФ вдарив по багатоповерхівці
  • Під ударом в Росії мій опинитися ще один НПЗ
  • У Криму прогриміли вибухи в районі аеродромів

Ввечері 15 листопада та вночі 16 листопада в окремих регіонах країни-агресорки Росії та у тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників та ракет.

Міноборони РФ традиційно повідомило про нібито успішне збиття українських безпілотників над 7 областями країни, їх нібито було 57. Водночас про ракети відомство не згадало у звіті.

відео дня

Що відомо про атаку на Росію

Ввечері 15 листопада на вибухи в двох районах міста поскаржилися жителі російського Волгограда. Там російська ППО спрямувала дрон прямо у житловий будинок. Внаслідок удару відомо про трьох постраждалих.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Волгоград:

Кілька безпілотників пролетіло і над Воронежською областю, де за інформацією губернатора Олександра Гусєва, подавлений дрон пошкодив фасад приватного будинку і паркан.

Саме Гусєв, до речі, і проговорився про те, хто насправді спрямував дрон на багатоповерхівку в Волгограді, бо згадав у своєму повідомленні про роботу не лише ППО, а й засобів РЕБ.

Місцеві жителі також припустили, що у Волгограді дрони прицілились на НПЗ "Лукойл", однак наразі немає інформації про результати цієї атаки.

Постраждала від нальоту дронів цієї ночі і Самарська область РФ. Місцеві пабліки повідомляють, що ударні безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарі, а також, ймовірно, підстанцію в області.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що цієї ночі на території Росії було уражено кілька важливих цілей, які стосуються російської енергетики. Водночас він підтвердив, що через роботу російської протиповітряної оборони під удар потрапила багатоповерхівка у Волгограді.

Що прилетіло по Криму

Близько 23:10 15 листопада у тимчасово окупованому Севастополі біля моря прогриміли вибухи. Згодом місцеві жителі повідомили, що гучно було і в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці та у Сімферополі.

Через деяких час у російських пабліках стало "тревожно" через нібито пуск українських ракет "Нептун". Що цікаво, як і місцева окупаційна влада, так і Міноборони РФ взагалі не згадує про атаку на Крим у звітах і відмовчується про її наслідки.

'Нептуни' і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Україна не вперше застосовує для ударів по об'єктах РФ "Нептуни"

Главред писав, що кілька днів тому підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї. Під час атаки вони застосовували українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

В результаті було зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет з подальшою детонацією і пожежею.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головне управління розвідки МО України нещодавно дронами уразило нафтохімічний завод країни-агресорки Росії у Башкортостані.

Кілька днів тому також у селищі Афіпський місцеві жителі чули не один вибух та роботу протиповітряної оборони. У Мережі повідомили, що ймовірною ціллю атаки став місцевий НПЗ.

Напередодні українські дрони настільки потужно атакували чорноморський порт Туапсе, що через кілька днів стало відомо, що порт призупинив експорт палива.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Волгоград НПЗ новини Криму Нептун вибух у Росії війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:14Фронт
Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:38Україна
"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

07:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

Останні новини

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

05:33

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіакуВідео

Реклама
04:30

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

03:31

Зроблять ривок уперед: на які ТОП-5 знаків чекають приємні сюрпризи до кінця року

02:33

"Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста

01:42

Спідометр "бреше" про швидкість автомобіля - чому і чим краще користуватися

00:35

На Марсі знайшли таємні підземні сховища: вчені допустили сліди інопланетян

15 листопада, субота
23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

22:26

"Можливий найгірший сценарій": розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

21:27

Корупція під час війни: в ОП гучний скандал назвали "частиною економіки"

20:49

З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

20:26

Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

Реклама
19:48

Головна ялинка України: як і чим прикрашатимуть новорічне дерево

19:43

Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

19:27

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

19:10

Спецпосланець щодо Білорусі: спроба тягнути Лукашенка чи тягнути країну?Погляд

18:41

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

18:34

Удар дронів СБУ: у Новоросійську підірвано установки С-400 і радари РФ - ЗМІ

18:13

Перезавантаження топових енергокомпаній стартує: Зеленський прийняв рішення

18:10

Стильні пуховики на зиму 2026: як обрати модний фасон і виділитись з натовпуВідео

17:48

Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

17:28

Росіянам "перекривають кисень": ключова траса до Покровська на межі обвалення

16:50

Чому князя Ярослава називають Мудрим - розкрито істинну причинуВідео

16:42

"Не було вибору": Трамп заявив, що США "досить скоро" проведуть ядерні випробування

16:27

Вроджений дар: ТОП-4 дати, яким приписують екстрасенсорні здібності

16:25

Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

16:09

Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

15:58

Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

15:55

В Україні виявили рекордсменів зі скрученим пробігом: які авто краще не брати

15:32

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:28

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

15:15

Чи злиться кіт, коли господар надовго зникає з ному: відповідь здивує багатьох

Реклама
15:12

Як носити светр після 40 років і не мати вигляд "бабусі": поради стиліста

15:03

Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

14:40

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

14:38

"Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

14:29

Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

14:12

Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по КиєвуФото

14:04

ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

13:46

Від хакі до баклажанового: як стильно поєднувати найскладніші кольори сезонуВідео

13:41

Смуг на склі не буде: проста хитрість відновить старі двірники в авто

13:36

У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти