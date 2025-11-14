Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

При цьому дуже ймовірне введення миротворців, вважає військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Україна і Росія можуть "розіграти" Корейський сценарій / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, скріншот

Зупинка війни за нинішньою лінією розмежування, найімовірніше, буде тимчасовим варіантом і тимчасовим припиненням вогню. За такого результату війна може і не відновиться.

Про це на чаті в Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

"Північна і Південна Корея формально перебувають у стані війни, адже мирний договір вони так і не підписали - у них є тільки договір про перемир'я. Теоретично такий варіант можливий і в нас", - зазначив він.

Також Ступак вважає, що при цьому дуже ймовірне введення миротворців.

"У нас можуть з'явитися миротворці з країн Африки, Бангладеш та Індії, тому що тільки такі густонаселені країни зможуть дати достатню кількість людей, яких вистачить на всю лінію фронту: тут, скоріш за все, буде не 10 тисяч осіб, а 100-150 тисяч", - підсумував експерт.

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що в Україні може повторитися корейський сценарій, коли після завершення війни 1950-1953 років мирний договір так і не був підписаний, північна частина країни залишилася під владою комуністів, а на півдні вдалося створити успішну державу.

Також Зеленський сказав, що ЗСУ не вийдуть із Донбасу. За його словами, якщо Україна піде на територіальні поступки, то це призведе лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для атаки на нові українські міста.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні може завершитися в будь-який момент. За його словами, для закінчення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабувати удари по території країни-агресора.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

