Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

Для України можливий корейський сценарій, коли мирний договір не підписується, але держава розвивається під захистом союзників, вказав Зеленський.

Зеленський допустив корейський сценарій для України / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

В Україні може повторитись корейський сценарій

Південна Корея має головного союзника - США

Загрози з боку Росії в рази більші ніж від КНДР

Президент Володимир Зеленський припустив, що в Україні може повторитися корейський сценарій, коли після завершення війни 1950—1953 років мирний договір так і не був підписаний: північна частина країни залишилася під владою комуністів, а на півдні вдалося створити успішну державу. Про це він розповів в інтерв’ю Le Point, передає ТСН.

Він зазначив, що приклад Південної Кореї показує перемогу цінностей, адже там відбувся значний прогрес у цивілізації, технологіях та економіці завдяки пріоритету гуманізму, тоді як Північна Корея пережила економічний і цивілізаційний занепад.

Зеленський відверто визнав, що такий розвиток подій можливий і для України.

"Ви питаєте мене, чи може такий сценарій статися в Україні? Я вам кажу, що все можливо", — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Південна Корея має головного союзника — Сполучені Штати, які не допустять її захоплення Північною Кореєю. Попри економічне зростання та надійний захист, південнокорейці все ж живуть із постійним ризиком, адже доти, доки Північна Корея зберігає свій нинішній режим, повної безпеки немає. Для цього в Південній Кореї розгорнуті численні системи протиповітряної оборони.

Водночас він зауважив, що таке порівняння має обмеження: якщо населення Північної Кореї трохи перевищує 20 мільйонів, то Росії — понад 140 мільйонів, тому масштаби загроз є непорівнюваними.

"Загрози з боку Росії в п’ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", — підсумував він.

На які території націлилась Росія - думка експерта

Як писав Главред, під час переговорів у Стамбулі російська делегація озвучила погрози захопити ще дві українські області – Харківську та Сумську. На це відреагував російський політтехнолог і галерист Марат Гельман, оцінивши реальність такої загрози.

За його словами, у Росії немає ресурсів для настільки масштабного прориву на фронті. Путін розраховує на виснаження Збройних сил України, однак ця стратегія приречена, адже Україна вже інтегрована в європейський простір і має підтримку Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі.

"Мені здається, це запорука того, що Путіну не дадуть реалізувати свої мрії, завдання тощо", - розповів експерт.

Питання території в рамках угоди з РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 серпня під час підбиття підсумків весняно-літньої кампанії Генштаб країни-агресора Росії демонстрував карту України, яку журналісти змогли добре роздивитися. Як зазначив кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, окрім Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та Криму, які Москва вважає своїми, від України також були відокремлені Одеська та Миколаївська області.

Водночас останні місяці засвідчили зміни у позиції Росії щодо війни проти України. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, Кремль більше не наполягає на повному контролі над чотирма захопленими областями. Нині йдеться про утримання позицій на Запоріжжі та закріплення за РФ 25–30% території Донеччини.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, навіть попри зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці, нібито не планує повертати Україні окуповані райони Херсонської й Запорізької областей.

Про джерело: Le Point Le Point — відомий французький тижневик, який аналізує і надає незалежну думку про новини політики, економіки, соціальної та культурної сфер у Франції і в усьому світі. Заснований 1972 року в Парижі. Належить французькому бізнесменові Француа Піно через холдингову компанію Artémis, пише Вікіпедія.

