Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

Руслана Заклінська
3 вересня 2025, 23:55
Подоляк стверджує, що є лише для швидкого завершення війни потрібно виконати три умови.
Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови
Подоляк озвучив три умови для завершення війни / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Ключові тези Подоляка:

  • Війна може завершитися в будь-який момент
  • Для завершення війни потрібно перестати загравати з РФ, посилити санкції і посилити удари по російській території
  • Замороження фронту можливе

Війна в Україні може завершитися в будь-який момент. Для завершення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабовувати удари по території країни-агресорки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE.

"Війна може закінчитися в будь-який момент - і у 2022, і у 2023, і у 2024, і сьогодні - в будь-який момент, якщо тільки люди, які приймають ті чи інші рішення, будуть розуміти, як себе поводити з Росією. Вони повинні усвідомлювати, що РФ - це не країна, з якою можна вести переговори на якихось раціональних платформах", - наголосив він.

Подоляк зауважив, що є інструменти, використовуючи які, війна буде коштувати для Росії набагато більше. За його словами, агресор втратить ті гроші, які наразі витрачають на військове виробництво, купівлю зброї та рекрутинг.

"І інформаційно треба не заохочувати Росію. Коли ви кажете: "Ну добре, давайте ще 2 тижні", а в цей момент вони б’ють по цивільному населенню, розуміючи, що у ці 2 тижні у них офіційна індульгенція. А через 2 тижні ми знову по телефону поговоримо і домовимось ще на 2 тижні - це все неправильна стратегія, яка приводить до ескалації. Те, що відбувається сьогодні, - це ескалація", - підкреслив радник керівника ОПУ.

Три умови для завершення війни

Подоляк ввжає, що війна може завершитися у будь-який момент. Для цього, на його думку, потрібне виконання трьох умов.

"Перше - перестати загравати з Росією. Друге - економічні санкції. Третє - масштабовані об'ємні удари по території РФ", - перелічив Подоляк.

Він також зазначив, що мирні ініціативи країн Глобального Півдня фактично зникли, коли стало зрозуміло, що посадити Москву за стіл переговорів неможливо.

Сценарій завершення війни

Щодо сценаріїв завершення війни, радник голови ОП уточнив, що замороження війни по лінії фронту розглядається як один із варіантів. Проте остаточне рішення ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Подоляк додав, що наразі тривають консультації з європейськими та американськими партнерами. За його словами, Захід має активно інвестувати у справедливе завершення війни, щоб Росія не отримала жодної вигоди.

Чи можливий кінець війни найближчим часом

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду заявив, що найближчим часом завершення війни очікувати не варто, оскільки російський диктатор Володимир Путін до цього не готовий. За словами експерта, для початку реальних мирних переговорів необхідно стабілізувати фронт, що стане вирішальним фактором.

"Другий фактор - це Трамп і його активність: як би ми до нього не ставилися, якби не було Трампа, не було б і активних переговорів. Трамп - рушійна сила мирних переговорів. Не так важливо, чому - чи через Нобелівську премію миру, чи через прагнення потрапити до раю, - але нехай він штовхає мирні переговори вперед, у тому числі чинячи якийсь вплив на Путіна", - наголосив Фесенко.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський припустив, що для України можливий "корейський сценарій" завершення війни. Він назвав приклад Південної Кореї демонстрацією перемоги цінностей і прогресу у цивілізації, технологіях та економіці, тоді як Північна Корея занепала.

Лідер РФ Володимир Путін заявив у Пекіні, що у випадку неможливості мирного врегулювання Росія діятиме військовим шляхом. Він також заявив, що не прогнозує терміни та результати спецоперації, але бачить "світло наприкінці тунелю".

Крім цього, МЗС РФ висунуло умови для "довготривалого миру". Від України вимагають юридично закріпити нові "територіальні реалії" окупованих Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" та частин Запорізької і Херсонської областей, а також гарантувати нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України.

Читайте також:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
