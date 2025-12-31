Передав повноваження Вільяму і Кейт: на королівську сім'ю чекають зміни

Ви дізнаєтеся:
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали більше влади
- Про що розпорядився король Чарльз
Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон отримали ще більше впливу в королівській родині Великої Британії. Тепер вони зможуть офіційно видавати королівські ордери. Як повідомляють E! News, це ще один крок поступової підготовки пари до успадкування трону.
З весни 2026 року принц і принцеса Уельські отримають право публічно підтримувати бренди, якими користується королівська сім'я. Королівський ордер видається постачальникам двору, які надають послуги монархії протягом п'яти з останніх семи років. Це підвищує престиж виробників і дає їм право використовувати королівську символіку в комунікації з клієнтами.
Король Чарльз активно видає королівські ордери - останнім часом їх отримали понад 600 британських компаній. Майбутні король і королева Великої Британії долучаться до цього процесу і продовжуватимуть підтримку підприємців.
Нагадаємо, що раніше цього року принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали спеціальні титули і розширюють свої повноваження, а також готують своїх дітей (принца Джорджа і принцесу Шарлотту) до їхніх майбутніх ролей у королівській родині.
Про персону: принц Вільям
Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.
