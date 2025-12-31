Передав повноваження Вільяму і Кейт: на королівську сім'ю чекають зміни

Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримають важливі повноваження.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали більше влади

Про що розпорядився король Чарльз

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон отримали ще більше впливу в королівській родині Великої Британії. Тепер вони зможуть офіційно видавати королівські ордери. Як повідомляють E! News, це ще один крок поступової підготовки пари до успадкування трону.

З весни 2026 року принц і принцеса Уельські отримають право публічно підтримувати бренди, якими користується королівська сім'я. Королівський ордер видається постачальникам двору, які надають послуги монархії протягом п'яти з останніх семи років. Це підвищує престиж виробників і дає їм право використовувати королівську символіку в комунікації з клієнтами.

Хто стане королем Великої Британії / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Король Чарльз активно видає королівські ордери - останнім часом їх отримали понад 600 британських компаній. Майбутні король і королева Великої Британії долучаться до цього процесу і продовжуватимуть підтримку підприємців.

Нагадаємо, що раніше цього року принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали спеціальні титули і розширюють свої повноваження, а також готують своїх дітей (принца Джорджа і принцесу Шарлотту) до їхніх майбутніх ролей у королівській родині.

Про персону: принц Вільям Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

