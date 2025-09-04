Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

Анна Ярославська
4 вересня 2025, 06:56
4443
Російський диктатор використовує захоплені території як плацдарм для нового нападу.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Зеленський розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, ОП

Головні тези:

  • Путін використовує захоплені території як плацдарм
  • Сили оборони не вийдуть із Донецької області

Якщо Україна піде на територіальні поступки, то це призведе лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для атаки на нові українські міста. Про це заявив президент України Володимир Зеленськийв інтерв'ю виданню Le Point.

"Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використовувати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використовувати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів", - нагадав президент.

відео дня

"Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч із півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості", - сказав Зеленський.

За його словами, європейцям слід мислити в іншому масштабі й уявити, що було б, якби Путіну вдався його початковий план - захопити всю Україну.

"Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використовував би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії", - зазначив президент.

Який сценарій можливий в Україні

Як писав Главред, у цьому ж інтерв'ю Le Point Зеленський припустив, що в Україні може повторитися корейський сценарій, коли після завершення війни 1950-1953 років мирний договір так і не було підписано, північна частина країни залишилася під владою комуністів, а на півдні вдалося створити успішну державу.

Утім, на його думку, повне повторення південнокорейської моделі неможливе в Україні. Річ у тім, що населення Північної Кореї трохи перевищує 20 мільйонів, а в Росії - понад 140 мільйонів, тому масштаби загроз непорівнянні.

"Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", - сказав Зеленський.

Обмін територіями між Росією та Україною

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни написали, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує повернути Україні окуповані райони Херсонської та Запорізької областей. Географічне положення цих регіонів дає їм розширений вихід до Дніпра та Чорного моря, що підвищує їхню цінність.

Президент Зеленський заявив, що так званий обмін територій - складне питання, яке неможливо відокремити від гарантій безпеки для України.

"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось?" - зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не розглядає сценарії передачі Росії територій в обмін на завершення війни. За його словами, Конституція України містить усі відповіді на це питання.

Чому обмін територіями - це пастка Путіна: думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Путін схиляє Україну через Трампа не просто до територіальних поступок.

"Територіальні поступки - це не головне, а інструмент, приманка і пастка, яку Росія підкидає американцям. На жаль, американці сприймають це як основну проблему", - сказав Фесенко під час чату на Главреді.

Насправді, головна мета Путіна - нав'язати Україні через США "всеосяжну мирну угоду" на російських умовах, якою передбачається:

  • визнання російським не тільки Криму, а й усіх окупованих Росією регіонів;
  • відмова від НАТО;
  • нейтральний статус України;
  • великий блок внутрішньополітичних поступок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський окупація Донбасу новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

10:09Війна
Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

10:04Україна
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

08:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

Китайський гороскоп на сьогодні 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

Китайський гороскоп на сьогодні 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

Останні новини

10:45

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

10:26

РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків і готує новий наступ - Bloomberg

10:19

Потрібно поспішити: які ягідні кущі висаджують у вересні

10:09

"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

10:04

Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
10:02

"Іноді непростий": дружина Позитива заворожила шанувальників новими знімками

09:20

Бенефіс Сі: як Пекін грає у свою гру без МосквиПогляд

09:16

Загроза блекауту і віялових відключень: прогноз масованих ударів РФ по Україні

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:19

Після важливого рішення про життя Брюса Вілліса: з'явилися новини

08:18

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

08:07

Окупанти повісили триколори на околицях Куп'янська: що насправді відбувається

06:56

Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

06:22

Сі, Моді і Путін створюють новий інтернаціонал: що це означає для УкраїниПогляд

05:42

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя СвободиВідео

04:34

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

03:31

Універсальна стильна зачіска за одну хвилину: б'юті-лайфхак для економії часу

02:30

Подряпин не залишиться: якими засобами можна почистити екран ноутбука

02:05

"Жодного обласного центру за роки війни": МЗС України звело нанівець погрози Путіна

01:30

У "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади: "Відчуваю себе наляканим"

Реклама
01:03

Захопити до першого снігу: офіцер ЗСУ розкрив план окупантів щодо Покровська

00:08

Несподіваний фаворит: який колір авто обирають українці найчастіше

03 вересня, середа
23:55

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році - у Зеленського назвали три умови

23:23

Відбилася підборами: що трапилося з королевою Каміллою в поїзді

23:13

"Картки на їжу - реальний сценарій": експерт сказав, як Україна може добити РФ

23:09

В останній момент: Ребров робить неочікувану заміну у збірній перед самим матчем

22:59

Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсультВідео

22:37

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

21:59

Нові зміни у бронюванні: хто може отримати бронь навіть якщо перебуває у розшуку

21:50

"Відчують всю красу моменту": як удари по Москві та Пітеру вплинуть на хід війни

21:37

Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

21:13

Фамільна схожість: Вірастюк показав красунчика-сина, і похвалився його великим досягненням

21:13

Макрон зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки – що відомо

20:35

"Чорний список" авто - експерти назвали найпроблемніші моделі 2025 року

20:28

Чотири знаки зодіаку-жінки, які домінують у стосунках

20:22

"Незабутній день": зіркова стрибунка хрестила новонароджену доньку

20:17

Простий дідовський метод: садівниця розповіла, як зберегти моркву свіжою до весниВідео

19:56

"Ви побачите, що щось відбудеться": Трамп зробив гучну заяву щодо війни в УкраїніВідео

19:46

Підписано перший кодекс мовлення органів співрегулювання: документ набув чинності

19:13

Трамп віддав терміновий наказ Пентагону після заяви про змову РФ з Китаєм - Геґсет

Реклама
19:10

Як Путін видав свої страхиПогляд

19:09

ЗСУ зірвали "великий наступ": чому окупанти змушені перекидати еліту на Донбас

19:06

Переговори між Україною та Росією у Москві - у Зеленського зробили важливу заяву

18:43

Розлучений Даніель Салем показав нову дівчину: "Був мужик і немає мужика"

18:29

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює всеВідео

18:03

Зривається на дитину: Маша Єфросиніна зізналась у труднощах з вихованням сина

17:55

Найменша донька Усиків затьмарила батьків

17:47

Тодоренко зробила зізнання про невиліковну хворобу

17:40

Зеленський розкрив основний сценарій Росії у війні - чого чекати українцям взимку

17:37

Долар та євро полетіли вгору: українців чекає новий курс валют 4 вересня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти