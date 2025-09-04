Під загрозою два міста: Зеленський сказав, що буде, якщо ЗСУ підуть з Донбасу

Російський диктатор використовує захоплені території як плацдарм для нового нападу.

https://glavred.net/war/pod-ugrozoy-dva-goroda-zelenskiy-skazal-chto-budet-esli-vsu-uydut-s-donbassa-10695137.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, ОП

Головні тези:

Путін використовує захоплені території як плацдарм

Сили оборони не вийдуть із Донецької області

Якщо Україна піде на територіальні поступки, то це призведе лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для атаки на нові українські міста. Про це заявив президент України Володимир Зеленськийв інтерв'ю виданню Le Point.

"Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використовувати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використовувати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів", - нагадав президент.

відео дня

"Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч із півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості", - сказав Зеленський.

За його словами, європейцям слід мислити в іншому масштабі й уявити, що було б, якби Путіну вдався його початковий план - захопити всю Україну.

"Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використовував би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії", - зазначив президент.

Який сценарій можливий в Україні

Як писав Главред, у цьому ж інтерв'ю Le Point Зеленський припустив, що в Україні може повторитися корейський сценарій, коли після завершення війни 1950-1953 років мирний договір так і не було підписано, північна частина країни залишилася під владою комуністів, а на півдні вдалося створити успішну державу.

Утім, на його думку, повне повторення південнокорейської моделі неможливе в Україні. Річ у тім, що населення Північної Кореї трохи перевищує 20 мільйонів, а в Росії - понад 140 мільйонів, тому масштаби загроз непорівнянні.

"Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", - сказав Зеленський.

Обмін територіями між Росією та Україною

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни написали, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, спробує повернути Україні окуповані райони Херсонської та Запорізької областей. Географічне положення цих регіонів дає їм розширений вихід до Дніпра та Чорного моря, що підвищує їхню цінність.

Президент Зеленський заявив, що так званий обмін територій - складне питання, яке неможливо відокремити від гарантій безпеки для України.

"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось?" - зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не розглядає сценарії передачі Росії територій в обмін на завершення війни. За його словами, Конституція України містить усі відповіді на це питання.

Чому обмін територіями - це пастка Путіна: думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Путін схиляє Україну через Трампа не просто до територіальних поступок.

"Територіальні поступки - це не головне, а інструмент, приманка і пастка, яку Росія підкидає американцям. На жаль, американці сприймають це як основну проблему", - сказав Фесенко під час чату на Главреді.

Насправді, головна мета Путіна - нав'язати Україні через США "всеосяжну мирну угоду" на російських умовах, якою передбачається:

визнання російським не тільки Криму, а й усіх окупованих Росією регіонів;

відмова від НАТО;

нейтральний статус України;

великий блок внутрішньополітичних поступок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред