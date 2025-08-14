Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

Марко Рубіо зазначив, що США планують домовитись про певне припинення вогню.

США будуть вимагати від Путіна припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Що відомо:

Путін і Трамп проведуть зустріч на Алясці

Трамп буде намагатися змусити Путіна припинити вогонь

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться для переговорів на Алясці. Американський лідер хоче досягти певного припинення бойових дій між РФ та Україною. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє CNN.

Він додав, що для досягнення миру має бути певна розмова про гарантії безпеки, територіальні суперечки та претензії.

"Чим довше тривають ці війни, тим важче їх припинити. Це реальність триваючих бойових дій, тому припинення вогню є таким критичним ... Побачимо, як завтра складеться ситуація", – сказав він.

Водночас США переконані в тому, що для укладення мирної угоди знадобиться не лише згода Росії, а й України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 22:30 за московським і київським часом.

Що відомо про Аляску / Інфографіка: Главред

Також 14 серпня, Путін провів нараду перед самітом на Алясці, зазначають росЗМІ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США та представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

