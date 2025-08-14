Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

Юрій Берендій
14 серпня 2025, 17:36оновлено 14 серпня, 18:11
322
Дональд Трамп розповів, чого очікує від переговорів із Путіним на Алясці, оцінивши їхні шанси на успіх та можливі наслідки для завершення війни в Україні.
Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним
Трамп розповів, чим закінчиться саміт на Алясці / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи піде Путін на угоду щодо закінчення війни
  • Чим закінчаться переговори на Алясці та яка ймовірність провалу
  • Чи введе Трамп санкції проти Росії

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вирушає на Аляску для того, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час виступу в ефірі програми "The Brian Kilmeade Show" на радіостанції Fox Radio, передає CNN.

Главред зібрав основні заяви президента США Дональда Трампа про переговори на Алясці.

відео дня

Чи піде Путін на угоду щодо закінчення війни

"Я вірю, що зараз він (Путін, - ред.) переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми дізнаємося про це – я дізнаюся про це дуже швидко", – сказав Трамп.

Трамп висловлював оптимізм щодо майбутньої зустрічі, попри те, що на початку тижня у Білому домі знизили її значення, охарактеризувавши як формат для "вислуховування".

Трамп, Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото: скріншот

Трамп анонсував тристоронній формат переговорів з Зеленським та Путіним

Трамп також зазначив, що він планує використати цю подію як крок до організації тристоронніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, розглядаючи три можливі локації, серед яких і варіант залишитися в Алясці.

Водночас Трамп зауважив, що у разі невдалих переговорів він не контактуватиме з іншими лідерами та повернеться додому, а у разі успіху – зв’яжеться із Зеленським та європейськими партнерами.

Чи введе Трамп санкції проти Росії

На питання щодо можливого надання Росії економічних стимулів він відповів без конкретики.

"Ну, я б краще не говорив, бо не хочу розкривати свої карти на публіці, але що б я не мав на руках, економічні стимули – і, можливо, стримуючі фактори – в певному сенсі важливіші, але стимули економічні, ви розумієте", – сказав він.

Трамп припустив, що його попередні санкційні погрози могли вплинути на рішення Путіна погодитися на зустріч в Алясці, відзначивши, що вторинні тарифи проти Індії фактично змусили її відмовитися від закупівлі російської нафти.

"Звісно, коли ви втрачаєте свого другого за величиною клієнта і, ймовірно, збираєтеся втратити першого за величиною, я думаю, це, мабуть, теж відіграє роль", – сказав він.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Він заявив про готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо переговори не принесуть результату.

"Так, я б це зробив. … Якщо питання не буде вирішено", – сказав він, маючи на увазі війну в Україні.

Яка ймовірність провалу переговорів на Алясці

Оцінюючи перспективи саміту, Трамп відвів йому 25% імовірності провалу, розглядаючи його як крок до другої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для досягнення домовленості про припинення тривалого конфлікту.

На запитання, чи існує сценарій, за якого зустріч буде вважатися провальною, Трамп відповів: "Так, 25%".

"Ця зустріч готує грунт для другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду", – сказав Трамп.

Чи буде обговорюватись питання кордонів та територій

Він передбачає, що під час переговорів можливий компроміс щодо кордонів і територій, а зустріч у п'ятницю порівняв із шаховою партією.

"Ця зустріч готує грунт для другої зустрічі, але є 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною", – повторив він.

Чи буде пресконференція за результатами саміту на Алясці

Трамп повідомив, що планує звернутися до ЗМІ після саміту, однак не впевнений, чи відбудеться спільна пресконференція з президентом Росії.

"Я проведу прес-конференцію. Не знаю, чи буде вона спільною. Ми навіть цього не обговорювали. Думаю, було б непогано спершу провести спільну, а потім окремі виступи", - сказав він.

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним
Аляска / Інфографіка: Главред

Чи варто розраховувати на негайну угоду з Путіним та припинення вогню

Трамп зазначив, що не знає, чи отримаємо ми негайне припинення вогню, але воно настане.

"Мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру", - додав президент США.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Аляска Дональд Трамп мирне врегулювання Трамп новини мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

18:44Війна
"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненими

"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненими

17:50Україна
Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

17:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

Останні новини

19:10

Куди намилилися Путін із Трампом?

19:03

Успіння Пресвятої Богородиці: 4 заборони в день важливого церковного свята

19:01

Земля буде як пух: городниця розповіла, що посіяти після збирання картопліВідео

18:44

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

18:18

Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект: сюжет нового серіалу

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
18:11

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотністьВідео

17:50

"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

17:36

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

17:19

Смакує як ресторанна страва: ідеальна закуска з простих інгредієнтів

Реклама
17:18

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

17:15

Ось чому кіт падає на землю коли бачить господаря - пояснення здивує багатьохВідео

17:04

У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни

16:42

Дива трапляються: один із легендарних екскомандирів повернувся з полону

16:34

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з цуценям за 21 секунду

16:28

В Білому домі надіслали сигнал Путіну перед самітом на Алясці - що його чекає

16:15

Де число 333: його треба знайти всього за три секунди

16:14

Дуже часто ламаються: механік назвав чотири машини, які не варто купувати

16:03

"Зовсім не впізнати": який вигляд Соломія Вітвіцька мала 20 років тому

16:02

Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

15:47

Як дізнатись стать дитини ще до її зачаття - вчені розкрили нюанс, який змінює все

Реклама
15:44

Ексдружина померлого актора Краска звинуватила у брехні його доглядальницю

15:32

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

15:30

Навіть унітаз чистіший: у якому місці квартири найбільше мікробів

15:22

Відчувають усі: п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією

15:13

Без сексизму: зіркова тренерка Маша Єфросиніна назвала стоп-теми для жартів на "Лізі Сміху. 10 років"

15:08

Позування Порошенка в лакшері-піджаку з військовими на тлі війни це цинізм та несмак – експерт

15:01

Ексдетектив НАБУ Лікунов перейшов в "Укрзалізницю" щодо якої вів розслідування – експерт заявив про конфлікт інтересів та порушення закону

14:55

Зберігаємо закрутки правильно: де найкраще тримати домашні консерви

14:53

Україна та Росія провели особливий обмін полоненими - кого вдалось повернути з полонуФото

14:47

Путін готує карти: диктатор РФ вигадав план, як виправдатися перед Трампом на зустрічі

14:21

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Україні значно знизилася ціна популярного м’яса: де продається найдешевше

14:03

Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

13:47

15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити цього дня

13:37

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

13:07

Повна ізоляція та педагоги з Африки: як живуть сини Путіна

13:02

Чи гріх займатися нумерологією і яке покарання чекає: священник відповівВідео

12:38

В Україні виявлено небезпечного комара: який вигляд має та які хвороби переносить

12:36

The Times: Репутація ефективного командира робить Білецького дедалі впливовішою політичною фігурою

Реклама
12:04

РФ може відновити масовані удари по Україні: майор назвав дві небезпечні дати

11:56

Українців попередили про спеку: антициклон Julia "встановить свої правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 серпня: Овнам - не боятися, Ракам - особливий день

11:22

Британія скасувала план введення 30 тис. військових в Україну: що пропонують натомість

11:14

Конфлікту не уникнути: які ТОП-7 питань не можна ставити своїй половинці

11:13

Тяжко: Могилевська розповіла, скільки їй потрібно для життя в Києві

11:13

У вересні зросте ризик для України з боку Білорусі: у чому справаВідео

11:05

РФ активно перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: що задумав ворог

10:45

Китайський гороскоп на завтра 15 серпня: Коням - образи, Півням - занепокоєння

10:10

Покаже себе рівним Трампу: як Путін використає зустріч на Алясці на свою користь

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти