Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

Дональд Трамп розповів, чого очікує від переговорів із Путіним на Алясці, оцінивши їхні шанси на успіх та можливі наслідки для завершення війни в Україні.

https://glavred.net/war/tramp-anonsiroval-vazhnoe-reshenie-posle-peregovorov-s-putinym-chto-on-skazal-10689806.html Посилання скопійоване

Трамп розповів, чим закінчиться саміт на Алясці / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи піде Путін на угоду щодо закінчення війни

Чим закінчаться переговори на Алясці та яка ймовірність провалу

Чи введе Трамп санкції проти Росії

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вирушає на Аляску для того, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час виступу в ефірі програми "The Brian Kilmeade Show" на радіостанції Fox Radio, передає CNN.

Главред зібрав основні заяви президента США Дональда Трампа про переговори на Алясці.

відео дня

Чи піде Путін на угоду щодо закінчення війни

"Я вірю, що зараз він (Путін, - ред.) переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми дізнаємося про це – я дізнаюся про це дуже швидко", – сказав Трамп.

Трамп висловлював оптимізм щодо майбутньої зустрічі, попри те, що на початку тижня у Білому домі знизили її значення, охарактеризувавши як формат для "вислуховування".

Дональд Трамп / Фото: скріншот

Трамп анонсував тристоронній формат переговорів з Зеленським та Путіним

Трамп також зазначив, що він планує використати цю подію як крок до організації тристоронніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, розглядаючи три можливі локації, серед яких і варіант залишитися в Алясці.

Водночас Трамп зауважив, що у разі невдалих переговорів він не контактуватиме з іншими лідерами та повернеться додому, а у разі успіху – зв’яжеться із Зеленським та європейськими партнерами.

Чи введе Трамп санкції проти Росії

На питання щодо можливого надання Росії економічних стимулів він відповів без конкретики.

"Ну, я б краще не говорив, бо не хочу розкривати свої карти на публіці, але що б я не мав на руках, економічні стимули – і, можливо, стримуючі фактори – в певному сенсі важливіші, але стимули економічні, ви розумієте", – сказав він.

Трамп припустив, що його попередні санкційні погрози могли вплинути на рішення Путіна погодитися на зустріч в Алясці, відзначивши, що вторинні тарифи проти Індії фактично змусили її відмовитися від закупівлі російської нафти.

"Звісно, коли ви втрачаєте свого другого за величиною клієнта і, ймовірно, збираєтеся втратити першого за величиною, я думаю, це, мабуть, теж відіграє роль", – сказав він.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Він заявив про готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо переговори не принесуть результату.

"Так, я б це зробив. … Якщо питання не буде вирішено", – сказав він, маючи на увазі війну в Україні.

Яка ймовірність провалу переговорів на Алясці

Оцінюючи перспективи саміту, Трамп відвів йому 25% імовірності провалу, розглядаючи його як крок до другої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для досягнення домовленості про припинення тривалого конфлікту.

На запитання, чи існує сценарій, за якого зустріч буде вважатися провальною, Трамп відповів: "Так, 25%".

"Ця зустріч готує грунт для другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду", – сказав Трамп.

Чи буде обговорюватись питання кордонів та територій

Він передбачає, що під час переговорів можливий компроміс щодо кордонів і територій, а зустріч у п'ятницю порівняв із шаховою партією.

"Ця зустріч готує грунт для другої зустрічі, але є 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною", – повторив він.

Чи буде пресконференція за результатами саміту на Алясці

Трамп повідомив, що планує звернутися до ЗМІ після саміту, однак не впевнений, чи відбудеться спільна пресконференція з президентом Росії.

"Я проведу прес-конференцію. Не знаю, чи буде вона спільною. Ми навіть цього не обговорювали. Думаю, було б непогано спершу провести спільну, а потім окремі виступи", - сказав він.

Аляска / Інфографіка: Главред

Чи варто розраховувати на негайну угоду з Путіним та припинення вогню

Трамп зазначив, що не знає, чи отримаємо ми негайне припинення вогню, але воно настане.

"Мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру", - додав президент США.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред