'Ми отримаємо перші 100 мільярдів': Зеленський - про виплати репарацій

Україна отримає перші гроші за рахунок репараційних кредитів.

Україна очікує на виплати репарацій від РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Україна очікує виплати репарацій від РФ

Перший транш репараційного кредиту Україна отримає протягом двох років

Україна намагається домогтися виплат репарацій від Росії за руйнування та збитки внаслідок війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення України.

"Ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу", - зазначив президент.

Він додав, що вже вдалося домовитися з європейськими партнерами про виплати репараційних кредитів. Перші транші Україна отримає вже у найближчі два роки.

"Перші 100 мільярдів ми отримаємо в найближчі два роки однаковими траншами. Якщо не буде війни, ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам прийдеться захищатись, то є за що купувати цей захист", - каже Зеленський.

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

29 грудня Главред із посиланням на президентів розповів, що чекає на Україну найближчими тижнями. Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

