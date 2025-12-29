Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядав

Володимир Зеленський з'явився в чорному костюмі поруч із президентом США.

Володимир Зеленський - зустріч із Дональдом Трампом / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ви дізнаєтеся:

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом

Який він мав вигляд

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення мирного плану з 20 пунктів і гарантій безпеки. Увагу ЗМІ привернув образ Зеленського, у якому він прибув на аудієнцію до президента США. Фотографії із зустрічі перших осіб опубліковано в офіційному Telegram-каналі.

Зеленський був одягнений у костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова, який уже рік займається стилем президента. Образ мав стриманий вигляд і нагадував класичний варіант більше, ніж будь-коли. Костюм був повністю чорного кольору. Про стиль мілітарі, який Зеленський зазвичай обирав для офіційних візитів, нагадував лише крій піджака з накладними кишенями та укороченими лацканами.

Володимир Зеленський - візит до США / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Дякую Президенту Трампу та його команді за переговори. Дякую Сполученим Штатам за підтримку. Разом ми й можемо реалізувати наше бачення послідовності кроків для миру", - написав Зеленський після розмови з президентом США.

Володимир Зеленський у костюмі / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час одного з попередніх візитів до Дональда Трампа між президентами спалахнула суперечка, під час якої з'ясувалося, що американська сторона була незадоволена вибором одягу мілітарі стилю для візиту до Білого дому. Після цього Зеленський змінив підхід до свого вбрання для зустрічей із президентом США.

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

