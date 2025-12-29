"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для доньки

Ви дізнаєтеся:
- РФ завдала удару поруч із дитячим садком
- Як відреагувала Наталія Могилевська
Українська співачка Наталя Могилевська розповіла про те, що армія РФ завдала удару близько до дитячого садка, який відвідує її молодша донька. Артистка емоційно відреагувала в Instagram на приліт поруч із місцем, де постійно буває Софія.
За словами зірки, їй було дуже складно дивитися без сліз на дитячий майданчик, де грається її дівчинка. Могилевська з полегшенням повідомила, що атака сталася у вихідний день, коли Софія перебувала вдома.
"Сьогодні прилетіло біля садочка моєї Соні. І завдяки тому, що сьогодні вихідний, її там не було. Зі сльозами на очах я дивлюся на всіх відео на її дитячий майданчик", - поділилася Наталя.
Незважаючи на те, що сталося, співачка намагається зберігати оптимізм. Вона зазначила, що у важкі часи варто зберігати віру в краще, яка обов'язково додасть сил.
"Світ часто перевіряє нас на міцність. Але навіть у найскладніші дні завжди є місце для надії. Там, де вона є - повертаються крила, надія і віра в те, що все буде добре!", - сказала шанувальникам Могилевська.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відомий український комік Кирило Ганін з'явився в соцмережах і оголосив про свою мобілізацію до лав Збройних Сил України. Він відповів на хейтерські коментарі і показався у військовій формі.
Також суддя шоу "Танці з зірками" Наталія Могилевська разом із ведучим Юрієм Горбуновим висміяла свого колишнього партнера Влада Яму за втечу з України. Коментуючи виступ, вона згадала слова Катерини Кухар: "Не дивись так на партнера, а то втече".
Вас може зацікавити:
- "У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки
- Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса
- "Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"
Про персону: Наталя Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред