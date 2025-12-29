"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для доньки

Удар РФ стався поряд із дитячим садком дочки Могилевської.

Наталя Могилевська з донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Могилевська

Українська співачка Наталя Могилевська розповіла про те, що армія РФ завдала удару близько до дитячого садка, який відвідує її молодша донька. Артистка емоційно відреагувала в Instagram на приліт поруч із місцем, де постійно буває Софія.

За словами зірки, їй було дуже складно дивитися без сліз на дитячий майданчик, де грається її дівчинка. Могилевська з полегшенням повідомила, що атака сталася у вихідний день, коли Софія перебувала вдома.

Наталя Могилевська - сім'я / фото: instagram.com, Наталя Могилевська

"Сьогодні прилетіло біля садочка моєї Соні. І завдяки тому, що сьогодні вихідний, її там не було. Зі сльозами на очах я дивлюся на всіх відео на її дитячий майданчик", - поділилася Наталя.

Незважаючи на те, що сталося, співачка намагається зберігати оптимізм. Вона зазначила, що у важкі часи варто зберігати віру в краще, яка обов'язково додасть сил.

Наталя Могилевська - діти / фото: instagram.com, Наталя Могилевська

"Світ часто перевіряє нас на міцність. Але навіть у найскладніші дні завжди є місце для надії. Там, де вона є - повертаються крила, надія і віра в те, що все буде добре!", - сказала шанувальникам Могилевська.

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

