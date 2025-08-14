Рус
Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

Маріна Фурман
14 серпня 2025, 14:03
Помічник Путіна назвав точний час початку переговорів на Алясці.
Трамп, Путин
Трамп планує провести зустріч із Путіним 15 серпня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Коротко:

  • Зустріч Трампа та Путіна запланована на 22:30
  • Лідери планують провести розмову тет-а-тет
  • Також запланована зустріч із американською та російською делегаціями

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом (такий самий час і за Києвом). Заяви Ушакова наводять російські медіа.

Ушаков уточнив, що переговори почнуться із вступних слів лідера Кремля та президента США, далі запланована бесіда тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого відбудеться зустріч із делегаціями за робочим сніданком.

Тривалість переговорів, за словами Ушакова, залежатиме "від того, як піде дискусія"

Після завершення Трамп та Путін планують провести пресконференцію.

Відомо, що російська делегація складатиметься з 5 осіб, а саме:

  • глава МЗС РФ Сергій Лавров;
  • помічник глави Кремля Юрій Ушаков;
  • міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
  • голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який брав участь у перемовинах РФ та США цього року, Кирило Дмитрієв.

Помічник Путіна додав, що головною темою зустрічі буде врегулювання війни РФ проти України, але обговорюватимуться й інші питання, зокрема двостороннє співробітництво в економічній сфері та "питання глобальної безпеки".

Чого хоче Трамп від зустрічі з Путіним

Політичний і громадський діяч Віктор Андрусів спрогнозував, що президент США Дональд Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру. Війна РФ проти України може в цьому йому допомогти.

"Але припинення вогню між нами і росіяни - точно гарантує йому цю премію. Тому він хоче саме припинення вогню. На мир до 10 жовтня вже немає часу", - сказав Андрусів.

При цьому, громадський діяч сказав, що Трамп не припинить допомогу Україні, навіть якщо не отримає бажаного.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори на Алясці Путіна та Трампа - новини за темою

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Журналісти видання The Wall Street Journal повідомили, що під час зустрічі Трамп з Путіним в Алясці не планує обговорювати територіальні питання. Зазначається, що Трамп наполягатиме на негайному припиненні вогню в російсько-українській війні.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що Путін використає зустріч на Алясці на свою користь. РФ уже намагається представити сам факт зустрічі Трампа і Путіна як "перемогу Росії", щоб створити враження, що вона рівноправна зі Штатами.

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Дональд Трамп Володимир Путін Юрій Ушаков Переговори на Алясці
