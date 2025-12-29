Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

Галкін проведе Новий рік окремо від сім'ї.

Максим Галкін і Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Галкін проведе Новий рік далеко від Пугачової та дітей

Чим він буде займатися

Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення терористичної РФ, вирішив покинути свою дружину Аллу Пугачову з дітьми в Новий рік. Як повідомляють російські Telegram-канали, він проведе головне свято року окремо від сім'ї.

Знаменитість зустріне Новий рік на роботі - у нього заплановані виступи на приватних вечірках на Кіпрі як у новорічну ніч, так і першого січня. Поки Галкін зароблятиме гроші для сім'ї, Пугачова проведе свято в компанії дітей.

Максим Галкін - сім'я / фото: instagram.com, Максим Галкін

Після напруженого робочого графіка на новорічні свята Максим вирішив відпочити до 12 січня - далі в артиста знову заплановані концерти. Однак, як повідомляють інсайдери, він готовий перервати відпустку, якщо з'являться привабливі пропозиції.

Максим Галкін із донькою Лізою / фото: instagram.com, Максим Галкін

Де живуть Максим Галкін і Алла Пугачова

Алла Пугачова з чоловіком і дітьми живе на Кіпрі (в Лімасолі) з 2022 року, після переїзду з Ізраїлю, де вони спочатку влаштувалися. На Кіпрі сім'я придбала нерухомість, включно з особняком біля моря. Пугачова і Галкін ведуть відносно закритий спосіб життя.

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

