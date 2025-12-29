Рус
Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

Христина Трохимчук
29 грудня 2025, 12:17
Галкін проведе Новий рік окремо від сім'ї.
Максим Галкін і Алла Пугачова
Максим Галкін і Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Галкін проведе Новий рік далеко від Пугачової та дітей
  • Чим він буде займатися

Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення терористичної РФ, вирішив покинути свою дружину Аллу Пугачову з дітьми в Новий рік. Як повідомляють російські Telegram-канали, він проведе головне свято року окремо від сім'ї.

Знаменитість зустріне Новий рік на роботі - у нього заплановані виступи на приватних вечірках на Кіпрі як у новорічну ніч, так і першого січня. Поки Галкін зароблятиме гроші для сім'ї, Пугачова проведе свято в компанії дітей.

Максим Галкин
Максим Галкін - сім'я / фото: instagram.com, Максим Галкін

Після напруженого робочого графіка на новорічні свята Максим вирішив відпочити до 12 січня - далі в артиста знову заплановані концерти. Однак, як повідомляють інсайдери, він готовий перервати відпустку, якщо з'являться привабливі пропозиції.

Максим Галкін із донькою Лізою
Максим Галкін із донькою Лізою / фото: instagram.com, Максим Галкін

Де живуть Максим Галкін і Алла Пугачова

Алла Пугачова з чоловіком і дітьми живе на Кіпрі (в Лімасолі) з 2022 року, після переїзду з Ізраїлю, де вони спочатку влаштувалися. На Кіпрі сім'я придбала нерухомість, включно з особняком біля моря. Пугачова і Галкін ведуть відносно закритий спосіб життя.

Про персону: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

