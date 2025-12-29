Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

Синоптикиня попередила, що на дорогах буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: pixabay

Погода в Україні у вівторок, 30 грудня, буде морозною, адже прийде похолодання. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"В Україну йде чергова повітряна маса арктичного походження", - наголосила вона. відео дня

За її словами, найближчої ночі очікується -2…-6 градусів, а вдень 30 грудня буде +1…-3 градуси.

"Періодично невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, рвучкий, у західних областях, також Житомирщина, Вінниччина, Чернігівщина можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

Погода 30 грудня / фото: meteoprog

Синоптикиня також наголосила, що 31 грудня та 1 січня морози в Україні посиляться. Вночі буде до -7…-14 градусів, а вдень до -2…-7 градусів.

Водночас, потепління в Україні очікується з 3 січня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода на початку січня

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт говорив, що перші дні січня будуть морозними.

За його словами, часом сніжитиме, утворюватиметься сніговий покрив.

Він також попередив, що найближчим часом потрібно очікувати ожеледицю.

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко раніше говорила, що похолодання в Україні вже розпочнеться із 30 грудня. Вона додала, що поєднання морозу та вітру робитимуть температуру значно нижчою.

Метеоролог Ігор Кібальчич заявляв, що у новорічну ніч та у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами. В окремі дні може посилюватися вітер із поривами місцями до 20 – 22 м/с, а на дорогах і тротуарах буде слизько.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

