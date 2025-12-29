Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

Президент України розповів про план дій на найближчий час щодо мирного врегулювання.

Що буде відбуватися після зустрічі Зеленського та Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Після зустрічі Зеленського і Трампа будуть нові зустрічі на рівні радників

Україна готується до переговорів із Коаліцією охочих

Зеленський планує провести нові переговори з Трампом

Україна та США розробили план послідовності дій та стратегії для досягнення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Надалі в Україні планується зустріч на рівні радників з нацбезпеки. Вона відбудеться найближчими днями.

"Рустем Умєров вже з’єднався з усіма радниками: американськими і європейськими. І я думаю, що ця зустріч буде в Україні", - каже президент.

Після цього будуть підготовлені усі необхідні документи та зустріч на рівні лідерів Європи. Спершу відбудеться зустріч Коаліції охочих, після чого одразу відбудеться зустріч з Дональдом Трампом.

"Уже з’єднався з Президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації. На цій зустрічі ми погодимо документи на рівні лідерів. І будемо готувати зустріч з Президентом Трампом і з європейськими лідерами. Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з "русскімі". Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили", - наголосив президент.

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

29 грудня Главред із посиланням на президентів розповів, що чекає на Україну найближчими тижнями. Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

