Путін готує 'сюрприз' для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

На переговорах із президентом США Дональдом Трампом 15 серпня Володимир Путін знову використовуватиме тактику затягування часу, вказує Коваленко.

https://glavred.net/war/putin-gotovit-syurpriz-dlya-trampa-na-peregovorah-raskryty-nastoyashchie-plany-kremlya-10689848.html Посилання скопійоване

Що приготував Путін на переговори з Трампом / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін на переговорах з Трампом буде повторювати свою звичайну стратегію переговорів

Російський диктатор буде розмивати формулювання та затягувати час

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін на переговорах з президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 серпня буде намагатись затягувати час та розмивати зміст питань. Про це у своєму Telegram написав очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Він зазначив, що основою дипломатичної тактики Путіна завжди було уникання конкретики, використання максимально розмитих формулювань і наповнення розмов пустими словами.

відео дня

"Він просто завжди краде час, розмиває історичними дурницями та рефлексією на минуле", - вказує Коваленко.

Глава ЦПД наголосив, що огляду на наявні дані, завтра Путін, ймовірно, діятиме у такому ж ключі.

Аляска / Інфографіка: Главред

Яка стратегія Путіна на переговорах з Трампом

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін готує до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом так звані "історичні матеріали", за допомогою яких планує переконати його, що Україна нібито є "штучною державою". Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, йдеться про географічні карти, які, за задумом Кремля, мають "довести", що Україна сформована за рахунок територій інших країн.

Таким чином Путін намагається виправдати збройну агресію Росії та обґрунтувати претензії на українські землі.

Переговори на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп виступає проти запровадження нових чи посилення чинних санкцій проти країни-агресорки Росії, надаючи перевагу дипломатичним методам для завершення війни РФ проти України. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска, відбудеться запланована зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця розмова матиме значення виключно для двосторонніх відносин між США та РФ.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред