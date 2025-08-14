Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

Юрій Берендій
14 серпня 2025, 21:21
604
На переговорах із президентом США Дональдом Трампом 15 серпня Володимир Путін знову використовуватиме тактику затягування часу, вказує Коваленко.
Путін готує 'сюрприз' для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля
Що приготував Путін на переговори з Трампом / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін на переговорах з Трампом буде повторювати свою звичайну стратегію переговорів
  • Російський диктатор буде розмивати формулювання та затягувати час

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін на переговорах з президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 серпня буде намагатись затягувати час та розмивати зміст питань. Про це у своєму Telegram написав очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Він зазначив, що основою дипломатичної тактики Путіна завжди було уникання конкретики, використання максимально розмитих формулювань і наповнення розмов пустими словами.

відео дня

"Він просто завжди краде час, розмиває історичними дурницями та рефлексією на минуле", - вказує Коваленко.

Глава ЦПД наголосив, що огляду на наявні дані, завтра Путін, ймовірно, діятиме у такому ж ключі.

Путін готує 'сюрприз' для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля
Аляска / Інфографіка: Главред

Яка стратегія Путіна на переговорах з Трампом

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін готує до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом так звані "історичні матеріали", за допомогою яких планує переконати його, що Україна нібито є "штучною державою". Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, йдеться про географічні карти, які, за задумом Кремля, мають "довести", що Україна сформована за рахунок територій інших країн.

Таким чином Путін намагається виправдати збройну агресію Росії та обґрунтувати претензії на українські землі.

Переговори на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп виступає проти запровадження нових чи посилення чинних санкцій проти країни-агресорки Росії, надаючи перевагу дипломатичним методам для завершення війни РФ проти України. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска, відбудеться запланована зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця розмова матиме значення виключно для двосторонніх відносин між США та РФ.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Аляска мирне врегулювання мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:27Світ
Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:22Світ
Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

21:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

Останні новини

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

21:22

Усик відкладає переговори з Паркером: чим може завершитися доля поясу WBO

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
21:22

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:21

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

20:27

Росія стоїть на порозі розпаду — сценарій гірший, ніж у СРСР, чого чекати даліВідео

20:15

Як зберегти акумулятор у формі: експерти назвали звички, які скорочують його життя

Реклама
20:03

Напівоточення Дружківки та Костянтинівки: чому Путін поспішає до осеніПогляд

19:56

Надзвичайний рівень пожежної небезпечності: Україну накриває потужна спека

19:39

Навіщо потрібно опускати кришку унітаза: експерти назвали основні причини

19:10

Куди намилилися Путін із Трампом?Погляд

19:03

Успіння Пресвятої Богородиці: 4 заборони в день важливого церковного свята

19:01

Земля буде як пух: городниця розповіла, що посіяти після збирання картопліВідео

18:44

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

18:18

Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект: сюжет нового серіалу

18:11

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотністьВідео

17:50

"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

17:36

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

Реклама
17:19

Смакує як ресторанна страва: ідеальна закуска з простих інгредієнтів

17:18

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

17:15

Ось чому кіт падає на землю коли бачить господаря - пояснення здивує багатьохВідео

17:04

У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни

16:42

Дива трапляються: один із легендарних екскомандирів повернувся з полону

16:34

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з цуценям за 21 секунду

16:28

В Білому домі надіслали сигнал Путіну перед самітом на Алясці - що його чекає

16:15

Де число 333: його треба знайти всього за три секунди

16:14

Дуже часто ламаються: механік назвав чотири машини, які не варто купувати

16:03

"Зовсім не впізнати": який вигляд Соломія Вітвіцька мала 20 років тому

16:02

Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

15:47

Як дізнатись стать дитини ще до її зачаття - вчені розкрили нюанс, який змінює все

15:44

Ексдружина померлого актора Краска звинуватила у брехні його доглядальницю

15:32

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

15:30

Навіть унітаз чистіший: у якому місці квартири найбільше мікробів

15:22

Відчувають усі: п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією

15:13

Без сексизму: зіркова тренерка Маша Єфросиніна назвала стоп-теми для жартів на "Лізі Сміху. 10 років"

15:08

Позування Порошенка в лакшері-піджаку з військовими на тлі війни це цинізм та несмак – експерт

15:01

Ексдетектив НАБУ Лікунов перейшов в "Укрзалізницю" щодо якої вів розслідування – експерт заявив про конфлікт інтересів та порушення закону

14:55

Зберігаємо закрутки правильно: де найкраще тримати домашні консерви

Реклама
14:53

Україна та Росія провели особливий обмін полоненими - кого вдалось повернути з полонуФото

14:47

Путін готує карти: диктатор РФ вигадав план, як виправдатися перед Трампом на зустрічі

14:21

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Україні значно знизилася ціна популярного м’яса: де продається найдешевше

14:03

Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

13:47

15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити цього дня

13:37

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

13:07

Повна ізоляція та педагоги з Африки: як живуть сини Путіна

13:02

Чи гріх займатися нумерологією і яке покарання чекає: священник відповівВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти