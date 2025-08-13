Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці: у CNN розкрили деталі

Відповідних місць для саміту було небагато, особливо з огляду на ордер на арешт Путіна за звинуваченням у військових злочинах.

https://glavred.net/world/vstrecha-trampa-s-putinym-proydet-na-voennoy-na-alyaske-v-cnn-raskryli-detali-10689317.html Посилання скопійоване

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот відео

Головне:

Білий дім спочатку хотів уникнути зустрічі на американському військовому об'єкті

Росія відмовилася від європейських міст попри традицію зустрічей у Відні або Женеві

Вибір місця пов'язаний із піком туристичного сезону й обмеженим числом відповідних майданчиків

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Як пише CNN, у США зіткнулися з проблемою того, що зараз пік туристичного сезону на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення саміту двох світових лідерів, були сильно обмежені.

відео дня

Організатори зустрічі дійшли висновку, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкоридж.

"І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім і сподівався уникнути ситуації, коли російський лідер і його свита опиняться на території американського військового об'єкту", - пише видання з посиланням на джерела в Білому домі.

Чому Аляска?

За словами джерел, знайомих із ситуацією, адміністрація Трампа і Кремль обрали Аляску як місце проведення саміту після тривалих закулісних переговорів. За словами джерел, підходящих місць для зустрічі було небагато, особливо з огляду на ордер на арешт Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Зазначається, що Росія відмовилася від європейського напряму - навіть від таких міст, як Відень чи Женева, де лідери США та Росії зустрічалися ще з часів холодної війни. Хоча сам Путін назвав Об'єднані Арабські Емірати "цілком прийнятним" місцем, багато хто в Білому домі сподівався уникнути ще однієї довгої поїздки на Близький Схід після візиту Трампа в травні.

За словами джерел, в кінцевому підсумку вибір припав на Угорщину (прем'єр-міністр якої Віктор Орбан близький як до Трампа, так і до Путіна), повідомили два американських чиновника.

Американські офіційні особи були втішені та дещо здивовані, коли Путін погодився на зустріч на території США - на землі, яка колись була частиною Російської імперії.

"Я вважаю, що було б дуже шанобливо, якби президент Росії приїхав у нашу країну, а не ми б вирушили в його країну або навіть у будь-яку третю державу", - заявив Трамп цього тижня, коли його команда поспішала завершити узгодження деталей саміту.

"Єдине місце краще за Аляску для Путіна - це проведення саміту в Москві", - заявив колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Що відомо про Анкоридж

Варто зазначити, що Анкоридж - найбільше місто Аляски, розташоване на березі затоки Кука та оточене горами Чугач. Є економічним і транспортним центром штату, що з'єднує авіалініями Азію та Північну Америку.

Тут м'якший клімат, ніж у багатьох інших районах Аляски, що робить місто зручним для життя і туризму.

Про що хочуть домовитися Трамп і Путін - думка експерта

Соціолог, публіцист і автор книжок Ігор Ейдман вважає, що президенти США і РФ хочуть домовитися про передачу неокупованої частини Донбасу Росії в обмін на зупинку бойових дій, яка "може бути при Путіні лише короткочасною".

"А далі банда Трампа постарається хамським тиском змусити Зеленського визнати це рішення. Путін сподівається таким чином отримати дипломатичним шляхом те, що не зміг захопити на війні. У цьому - єдина мета його участі в переговорах", - заявив Ейдман.

За його словами, відбувається повторення сценарію Мюнхенської змови.

"Тоді чехословацьку делегацію теж було викликано до Мюнхена, але до переговорів "великих держав" не допущено. Лише після того, як о першій годині ночі 30 вересня 1938 року Чемберлен, Даладьє, Муссоліні та Гітлер підписали Мюнхенську угоду, до зали покликали чехословацьку делегацію. Ознайомившись з основними її пунктами, представники Чехословаччини висловили протест. Але, зрештою, під тиском керівництва Великої Британії та Франції підписали договір про передачу Чехословаччиною Німеччині Судет. Саме на це розраховують Путін і, ймовірно, Трамп", - зазначив соціолог.

Про персону: Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Як пише The Telegraph із посиланням на європейські джерела, Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Тим часом європейські лідери хочуть зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед його самітом із Володимиром Путіним, оскільки бояться, що глава Білого дому може укласти угоду з російським диктатором. Як пише The Wall Street Journal, на зустрічі лідери хочуть сказати, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Окрім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.

11 серпня президент США Дональд Трамп дав пресконференцію в Білому домі та зробив низку заяв щодо мирного процесу в Україні. Детальніше читайте в матеріалі: Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трамп зробив низку заяв.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред