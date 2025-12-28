Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Віталій Кірсанов
28 грудня 2025, 19:39
3445
Напередодні нового року три знаки зодіаку відчувають прилив натхнення.
Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями
Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Гороскоп для Близнюків
  • Гороскоп для Левів
  • Гороскоп для Скорпіонів

Тригон (гармонійний аспект) Місяця і Меркурія 28 грудня 2025 року допомагає розібратися в справжніх емоційних мотивах вчинків і розкриває давні образи, які непомітно впливали на рішення. Цей аспект підштовхує до нестандартних, але практичних кроків, здатних дати реальні результати в повсякденному житті. Про це пише Главред із посиланням на Your Tango.

Напередодні нового року три знаки зодіаку відчувають прилив натхнення. Ідей багато, і вони не поверхневі, а перспективні. Ключ до того, що відбувається, - розширення мислення, що дає змогу побачити більше можливостей, ніж раніше.

відео дня

Навіть якщо реалізація відкладається, процес уже запущено. Уява працює на повну потужність, настрій поліпшується, а внутрішня енергія зростає. День немов вмикає внутрішнє сонце.

Близнюки

Тригон (гармонійний аспект) Місяця і Меркурія прояснює причину ваших сумнівів перед важливою розмовою. 28 грудня приходить ясність: ви точно розумієте, які слова і дії прискорять розвиток ситуації.

Зараз пріоритет - внутрішній спокій, і його можна повернути тільки через чесний діалог із тим, хто володіє потрібною інформацією. Гордість відходить на другий план, коли стає зрозуміло, що результат важливіший за емоції.

Йдіть за ідеєю, яка здається ризикованою. Саме так зароджуються великі досягнення. Довіртеся інтуїції - вас чують, і з цього моменту події починають складатися на вашу користь.

Лев

Давнє розчарування довго стримувало ваш творчий імпульс, але ви близькі до звільнення. Тригон Місяця і Меркурія допомагає зрозуміти, звідки взявся цей внутрішній блок і чому він тримав вас так довго.

Щойно приходить усвідомлення, потік ідей поновлюється. Минуле нагадує про себе не для болю, а як доказ вашого зростання і пройденого шляху.

28 грудня орієнтуйтеся на те, що веде до свободи, а не до звичної рутини. Якщо ідея приносить полегшення і натхнення - ви на правильному напрямку. Це прозріння м'яко, але впевнено виводить вас до більш гармонійного майбутнього.

Скорпіон

Цей астрологічний аспект повертає до питання, яке ви намагалися вирішити наодинці. Зараз стає ясно: настав час змінити підхід. Тригон Місяця і Меркурія підказує несподіване рішення старої проблеми - і все стає на свої місця.

Суть транзиту в оновленні погляду. Іноді допомога з боку - не слабкість, а ключ до звільнення розуму і розкриття потенціалу.

28 грудня ви остаточно виходите зі стану застою, кидаючи виклик власним обмеженням. Це запускає потужний творчий процес. Ідеї з'являються одна за одною і продовжують надихати вас протягом усього року. Початок нового року обіцяє бути сильним.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астролог астрологи астрологія астрологічний прогноз нумерологія нумеролог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:49Україна
Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:53Україна
Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:43Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Останні новини

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

Реклама
20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

19:53

Пішла з життя Бріжіт Бардо: 6 найкращих фільмів з акторкою

19:39

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

19:32

Трамп провів "дуже хорошу" розмову з Путіним перед зустріччю з ЗеленськимВідео

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

Реклама
18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

18:45

Яка солярка перетвориться на "жижу" в мороз: результати великої перевірки АЗС

18:35

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:31

Деякі моменти вибішують, але я радий бути в арміїПогляд

18:23

Десятки росіян "продавили" кордон: у ЗСУ назвали місце прориву

17:50

"Боляче на це дивитися": Дорофєєва налякала синцями на тілі

17:50

Трамп може перекрутити мирний план: що це означає для України — журналіст

17:24

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:22

"Буде біда": майор ЗСУ назвав імовірні терміни нової війни РФ з Україною

17:16

Зарплати зростуть на 150%: кому уряд підвищить виплати з 1 січня

16:28

РФ зазнала рекордних втрат у боях за Гуляйполе і залучає нові резерви - спікер

16:25

Завершення війни в Україні: Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про мир

15:37

Всі станції проїхати можна за 12 хвилин - де в Україні найкоротше метро

15:28

Чуб, шаровари і пояс: що в образі козака було правдою

15:25

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

15:12

Чому 29 грудня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

14:52

Україна та Росія домовилися про перемир'я, але є нюанс - МАГАТЕ

14:35

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

14:34

Добрий дідусь чи нічний жах: ким насправді є домовик

14:31

"Одягайтеся тепліше": синоптик попередила про сильний мороз

Реклама
14:09

Багато спецпризначенців РФ ліквідували: СБС провели потужну операцію на Донеччині

14:02

Нафтові гіганти та бази у вогні: Сили оборони уразили одразу шість об'єктів РФВідео

13:53

Росіяни можуть завдати масованого удару на Новий рік: яке місто під загрозою

13:38

Питання Трампа до кремлівців: передоплата пройшла, де перемир'я?Погляд

13:34

Чому Кремль боїться Львова більше, ніж НАТО: головний міф російської пропаганди

13:04

Зарплати педагогів різко зростуть: МОН назвав дату нарахування надбавки

12:55

Ворог проникає в центральні райони важливого міста: військові зробили заяву

12:55

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня

12:28

Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти