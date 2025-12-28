Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Напередодні нового року три знаки зодіаку відчувають прилив натхнення.

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Тригон (гармонійний аспект) Місяця і Меркурія 28 грудня 2025 року допомагає розібратися в справжніх емоційних мотивах вчинків і розкриває давні образи, які непомітно впливали на рішення. Цей аспект підштовхує до нестандартних, але практичних кроків, здатних дати реальні результати в повсякденному житті. Про це пише Главред із посиланням на Your Tango.

Напередодні нового року три знаки зодіаку відчувають прилив натхнення. Ідей багато, і вони не поверхневі, а перспективні. Ключ до того, що відбувається, - розширення мислення, що дає змогу побачити більше можливостей, ніж раніше.

Навіть якщо реалізація відкладається, процес уже запущено. Уява працює на повну потужність, настрій поліпшується, а внутрішня енергія зростає. День немов вмикає внутрішнє сонце.

Близнюки

Тригон (гармонійний аспект) Місяця і Меркурія прояснює причину ваших сумнівів перед важливою розмовою. 28 грудня приходить ясність: ви точно розумієте, які слова і дії прискорять розвиток ситуації.

Зараз пріоритет - внутрішній спокій, і його можна повернути тільки через чесний діалог із тим, хто володіє потрібною інформацією. Гордість відходить на другий план, коли стає зрозуміло, що результат важливіший за емоції.

Йдіть за ідеєю, яка здається ризикованою. Саме так зароджуються великі досягнення. Довіртеся інтуїції - вас чують, і з цього моменту події починають складатися на вашу користь.

Лев

Давнє розчарування довго стримувало ваш творчий імпульс, але ви близькі до звільнення. Тригон Місяця і Меркурія допомагає зрозуміти, звідки взявся цей внутрішній блок і чому він тримав вас так довго.

Щойно приходить усвідомлення, потік ідей поновлюється. Минуле нагадує про себе не для болю, а як доказ вашого зростання і пройденого шляху.

28 грудня орієнтуйтеся на те, що веде до свободи, а не до звичної рутини. Якщо ідея приносить полегшення і натхнення - ви на правильному напрямку. Це прозріння м'яко, але впевнено виводить вас до більш гармонійного майбутнього.

Скорпіон

Цей астрологічний аспект повертає до питання, яке ви намагалися вирішити наодинці. Зараз стає ясно: настав час змінити підхід. Тригон Місяця і Меркурія підказує несподіване рішення старої проблеми - і все стає на свої місця.

Суть транзиту в оновленні погляду. Іноді допомога з боку - не слабкість, а ключ до звільнення розуму і розкриття потенціалу.

28 грудня ви остаточно виходите зі стану застою, кидаючи виклик власним обмеженням. Це запускає потужний творчий процес. Ідеї з'являються одна за одною і продовжують надихати вас протягом усього року. Початок нового року обіцяє бути сильним.

