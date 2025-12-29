"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУ

Відомий комік Кирило Ганін показався у військовій формі.

Кирило Ганін мобілізувався / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кирило Ганін

Кирило Ганін мобілізувався

Де він служитиме

Відомий український комік Кирило Ганін з'явився в соцмережах і оголосив про свою мобілізацію до лав Збройних Сил України. У своєму Instagram він відповів на хейтерські коментарі та показався у військовій формі.

Комік заявив, що ухвалив рішення мобілізуватися не для слави, а через внутрішнє переконання.

"Я прийняв рішення вступити до лав Збройних Сил України. Не для хайпу, не для ролика, не тому що це треба комусь. Це моє особисте рішення. Моє "треба". Я вас усіх почув, а тепер іду робити те, на що зважився", - сказав Ганін.

Кирило Ганін - Ліга Сміху / фото: instagram.com, Кирило Ганін

Наразі невідомо, де саме служитиме Кирило і чим займатиметься. Він пообіцяв розповісти подробиці під час новорічного стріму. Раніше Ганін повідомляв, що вже двічі намагався мобілізуватися, але щоразу його вмовляли не робити цього, адже він нібито корисніший у тилу.

"Я кілька разів говорив в інтерв'ю, що мене двічі не брали в армію. Що ж, ось третя спроба", - написав тоді комік.

Кирило Ганін ЗСУ / фото: instagram.com, Кирило Ганін

Як повідомляло видання Comments.ua на початку грудня, Кирила Ганіна доставили до Святошинського територіального центру комплектування. Зірка "Ліги сміху" приєднався до однієї з бойових бригад ЗСУ.

Про шоу: Ліга Сміху Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

