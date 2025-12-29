Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

Російські окупанти розпочали підготовку до ракетних ударів по Україні.

РФ готується до масованого ракетного обстрілу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може відбутися вже найближчими днями. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Ворог почав підготовку до атаки, яка планується на період з 30 грудня по 1 січня включно.

"Є попередження про початок підготовки до удару саме на ці дні. У разі надходження нової інформації- будемо тримати Вас в курсі. Будьте уважні та обережні", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

