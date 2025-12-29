Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2025, 14:25
1052
Російські окупанти розпочали підготовку до ракетних ударів по Україні.
Крылатые ракеты, Ту-95
РФ готується до масованого ракетного обстрілу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може відбутися вже найближчими днями. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Ворог почав підготовку до атаки, яка планується на період з 30 грудня по 1 січня включно.

"Є попередження про початок підготовки до удару саме на ці дні. У разі надходження нової інформації- будемо тримати Вас в курсі. Будьте уважні та обережні", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

14:25Війна
Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

13:07Енергетика
Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

11:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Останні новини

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькою

15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

Реклама
14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

12:43

"Важко": які бали отримали учасники "Танців" і які емоції у них залишилися

12:35

Як не перетворити Новий рік на фіаско: помилки святкового макіяжу, які додають вік

12:29

Які речі не можна викидати під час прибирання перед Новим роком

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

Реклама
11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

10:59

"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для донькиВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУВідео

10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

09:00

"Довелося спати на смітнику": співак JULIK про екстремальні концерти і втрату голосуЕксклюзив

08:51

Чому Китай виграє в будь-якому разіПогляд

08:39

Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

Реклама
04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти