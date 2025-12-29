Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

Шахтар готує зміни у складі та обдумує нові кадрові рішення у зимове трансферне вікно.

Донецький "Шахтар" планує серйозні зміни у складі під час зимового трансферного вікна. Клуб має намір розстатися з низкою футболістів, які рідко виходять на поле та не впливають на результати команди.

Туран визначив гравців, яких готовий відпустити

Головний тренер Арда Туран повідомив, що не бачить місця у команді для семи гравців, передає телеграм-канал Футбол з вертольоту. Йдеться як про українців, так і про легіонерів. Серед тих, з ким Туран готовий попрощатися: Іраклі Азаров, Мар'ян Швед, Дієго Арройо, Хусрав Тоіров, Мар'ян Фарина, Іван Петряк та Віктор Корнієнко.

Раніше телеграм-канал INSIDE UPL повідомляв, що "Шахтар" пропонував Шведа львівським "Карпатам", проте клуб відмовився, не бачачи в ньому потенційної користі для команди.

Ситуація з Юхимом Коноплею

Крім того, за даними Sport.ua, покинути клуб може фланговий захисник Юхим Конопля. Попри те, що "Шахтар" пропонував йому 700 тисяч доларів на рік, гравець не поспішає продовжувати контракт та прагне спробувати себе в іншому європейському чемпіонаті.

Журналіст Ігор Бурбас уточнив фінансові апетити Коноплі: "Юхим хотів стати найбільш високооплачуваним гравцем Шахтаря, заробляючи при цьому 1,5 мільйона доларів на рік. Таких грошей не отримує навіть жоден бразилець у клубі".

Таким чином, зимове трансферне вікно для "Шахтаря" обіцяє стати одним із найбільш масштабних у останні роки. Клуб прагне оновити склад і звільнити місце для нових футболістів, які зможуть посилити команду в другій половині сезону.

