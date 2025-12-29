Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

Руслан Іваненко
29 грудня 2025, 15:31оновлено 29 грудня, 17:47
289
Шахтар готує зміни у складі та обдумує нові кадрові рішення у зимове трансферне вікно.
Шахтер
Арда Туран визначає гравців, яких не бачить у команді / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Коротко:

  • "Шахтар" планує розстатися з семи футболістами взимку
  • Йдеться про українців та легіонерів, які рідко грають
  • Можливий відхід Юхима Коноплі через контрактні суперечки

Донецький "Шахтар" планує серйозні зміни у складі під час зимового трансферного вікна. Клуб має намір розстатися з низкою футболістів, які рідко виходять на поле та не впливають на результати команди.

Туран визначив гравців, яких готовий відпустити

Головний тренер Арда Туран повідомив, що не бачить місця у команді для семи гравців, передає телеграм-канал Футбол з вертольоту. Йдеться як про українців, так і про легіонерів. Серед тих, з ким Туран готовий попрощатися: Іраклі Азаров, Мар'ян Швед, Дієго Арройо, Хусрав Тоіров, Мар'ян Фарина, Іван Петряк та Віктор Корнієнко.

відео дня

Раніше телеграм-канал INSIDE UPL повідомляв, що "Шахтар" пропонував Шведа львівським "Карпатам", проте клуб відмовився, не бачачи в ньому потенційної користі для команди.

Ситуація з Юхимом Коноплею

Крім того, за даними Sport.ua, покинути клуб може фланговий захисник Юхим Конопля. Попри те, що "Шахтар" пропонував йому 700 тисяч доларів на рік, гравець не поспішає продовжувати контракт та прагне спробувати себе в іншому європейському чемпіонаті.

Журналіст Ігор Бурбас уточнив фінансові апетити Коноплі: "Юхим хотів стати найбільш високооплачуваним гравцем Шахтаря, заробляючи при цьому 1,5 мільйона доларів на рік. Таких грошей не отримує навіть жоден бразилець у клубі".

Таким чином, зимове трансферне вікно для "Шахтаря" обіцяє стати одним із найбільш масштабних у останні роки. Клуб прагне оновити склад і звільнити місце для нових футболістів, які зможуть посилити команду в другій половині сезону.

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Кучер залишив посаду головного тренера одеського "Чорноморця". Про це він повідомив в інтерв'ю для "ТаТоТаке".

Крім того, київське "Динамо" може втратити одного зі своїх ключових півзахисників. Микола Шапаренко стоїть перед важливим вибором у кар'єрі, адже вже найближчими днями розпочнеться зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, що колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський залишив свій пост через невдалі результати команди і наразі перебуває у творчій відпустці. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Циганика, 50-річний фахівець розраховує на роботу в структурі Динамо.

Читайте також:

Про джерело: Sport.ua

Sport.ua є українським спортивним новинним порталом, заснованим у 2003 році. Спочатку сайт фокусувався на футболі, згодом розширившись до автоспорту та інших дисциплін, що забезпечило йому популярність серед спортивних ЗМІ України. Він став окремим юридичним суб'єктом у 2010 році як ТОВ "СПОРТ ЮЕЙ".

Sport.ua висвітлював Євро-2012, ЧС-2014/2018, Євро-2016 та Олімпіади, відправляючи журналістів на місця подій. Портал є партнером федерацій (УАФ, ФБУ, УПЛ тощо) та лідирує в мультимедійному висвітленні кіберспорту. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Шахтаря новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:09Економіка
Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:54Політика
"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Останні новини

19:25

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

19:13

Як легко очистити шторку для ванної від нальоту і плісняви: перевірений метод

19:10

Бої за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

19:09

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:01

До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
18:54

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:28

Віталій Кім: Перемовини назріли, потрібен мир

18:25

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25

Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

Реклама
18:08

Три прилади, які категорично не можна вмикати через подовжувач: в чому причина

18:05

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

17:46

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталіВідео

17:40

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

17:27

РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру УкраїниВідео

17:03

Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

16:48

Відповідь здивує багатьох: експерти відповіли, як часто потрібно прати піжаму

16:32

Постачальники новорічного настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 2)

16:23

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

16:12

Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькоюВідео

Реклама
15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

12:43

"Важко": які бали отримали учасники "Танців" і які емоції у них залишилися

12:35

Як не перетворити Новий рік на фіаско: помилки святкового макіяжу, які додають вік

12:29

Які речі не можна викидати під час прибирання перед Новим роком

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

Реклама
11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

10:59

"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для донькиВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУВідео

10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти