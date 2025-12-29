Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

Еліна Чигис
29 грудня 2025, 11:27
39
В'ячеслав Грабовий пройшов важкий шлях на проєкті.
"Зважені та щасливі"
"Зважені та щасливі" - фінал шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Зважені та щасливі"

Коротко:

  • В'ячеслав Грабовий переміг у шоу "Зважені та щасливі"
  • Скільки він скинув

Переможцем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ став 41-річний український волонтер і бізнесмен В'ячеслав Грабовий.

Як стало відомо з ефіру проекту, В'ячеслав скинув 104 кг.

відео дня

"Людина, яка навчилася витримувати. Спокійно, без зайвих слів, без демонстрацій. Він ішов рівно, іноді мовчки, але завжди вперед. Його перемога не гучна, вона глибока. Вона про внутрішню зрілість і силу, яка не кричить, а тримає", - зазначила тренерка Грабового Марина Боржемська в соцмережах.

В'ячеслав Грабовий скинув 104 кг
В'ячеслав Грабовий скинув 104 кг / фото: скрін instagram.com, "Зважені та щасливі"

Нагадаємо, В'ячеслав усе життя мав проблеми з вагою, він займався кікбоксингом, але все одно не був худим.

Чоловік зізнавався, що любить поїсти і часто переїдав. Головною мотивацією для нього стали двоє дітей, і він хоче, щоб вони пишалися ним.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, вчора, 29 грудня, пройшов спецвипуск "Танців з зірками" на 1+1 Україна, який мав благодійну місію. Останньою виступила співачка KOLA в парі з хореографом Сергієм Єфремовим, які викликали захват не тільки в залу, а й у суддів. Пара отримала заповітні 40 балів за виконання танго.

А також українська популярна співачка TAYANNA разом із маленькими балеринами відкрила спецвипуск шоу "Танці з зірками". На початку ефіру артистка показалася у вечірній білій сукні під пісню All I Want for Christmas Is You.

Вас може зацікавити:

Про персону: Марина Боржемська

Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проекті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Марина Боржемська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

11:43Україна
Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:37Політика
Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Останні новини

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

10:59

"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для донькиВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУВідео

Реклама
10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

09:00

"Довелося спати на смітнику": співак JULIK про екстремальні концерти і втрату голосуЕксклюзив

08:51

Чому Китай виграє в будь-якому разіПогляд

08:39

Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

Реклама
06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

Реклама
21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти