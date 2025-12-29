"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

В'ячеслав Грабовий пройшов важкий шлях на проєкті.

"Зважені та щасливі" - фінал шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Зважені та щасливі"

В'ячеслав Грабовий переміг у шоу "Зважені та щасливі"

Скільки він скинув

Переможцем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ став 41-річний український волонтер і бізнесмен В'ячеслав Грабовий.

Як стало відомо з ефіру проекту, В'ячеслав скинув 104 кг.

"Людина, яка навчилася витримувати. Спокійно, без зайвих слів, без демонстрацій. Він ішов рівно, іноді мовчки, але завжди вперед. Його перемога не гучна, вона глибока. Вона про внутрішню зрілість і силу, яка не кричить, а тримає", - зазначила тренерка Грабового Марина Боржемська в соцмережах.

В'ячеслав Грабовий скинув 104 кг / фото: скрін instagram.com, "Зважені та щасливі"

Нагадаємо, В'ячеслав усе життя мав проблеми з вагою, він займався кікбоксингом, але все одно не був худим.

Чоловік зізнавався, що любить поїсти і часто переїдав. Головною мотивацією для нього стали двоє дітей, і він хоче, щоб вони пишалися ним.

Про персону: Марина Боржемська Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проекті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

