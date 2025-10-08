'Просто балаканина': Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

Зараз Росія вийшла з переговорів, але Трамп, як і раніше, розраховує повернути Путіна за стіл.

Трамп намагається схилити Путіна до переговорів / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП, скріншот

Головні тези Жданова:

Вашингтон зволікатиме з передачею стратегічних озброєнь Україні

Розмови про постачання Tomahawk - скоріше "болтологія", ніж реальні плани

Трамп хоче схилити Путіна до переговорів

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов оцінив шанси того, що США дійсно нададуть Україні ракети Tomahawk.

В інтерв'ю Главреду Жданов оцінив цю перспективу скептично. Експерт вважає, що Україна може отримати ці ракети після завершення військових дій.

"Думаю, що розмови про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає американські ракети Tomahawk, найімовірніше, є просто балаканиною. Можливо, коли-небудь у перспективі, вже після припинення вогню, ми їх і отримаємо. А зараз Трамп використовує ці погрози виключно для тиску на Путіна, щоб той погодився на переговори і припинення вогню", - сказав Жданов.

Військовий експерт пояснив, що заяви Вашингтона про те, що вони "працюють" над питанням щодо надання Україні ракет Tomahawk, насправді ні про що не свідчать - це може бути нескінченний процес.

"Хіба що Пентагон зараз може розглянути можливість надання Україні Tomahawk і скласти попередню пропозицію щодо обсягу та передачі цих ракет. А так, усе залежатиме від поведінки Путіна. У будь-якому разі США будуть зволікати з поставками таких видів озброєння Україні", - упевнений полковник запасу.

"Я не вірю в передачу ракет Tomahawk Україні. Тим більше, Трамп каже, що продовжує сподіватися на те, що Путін сяде за стіл переговорів", - сказав Жданов.

Водночас, за його словами, Росія намагається максимально відтягнути переговорний процес, оскільки їй потрібен час на виконання своїх завдань на полі бою.

"Зараз Росія вийшла з переговорів, але Трамп, як і раніше, розраховує, що все повернеться на круги своя, переговорний процес відновиться і буде досягнуто перемир'я, і він так закінчить цю війну", - резюмував військовий експерт.

Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Постачання ракет Tomahawk Україні - останні новини

Як писав Главред, 26 вересня журналісти The Telegraph написали, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом попросив у американців ракети Tomahawk.

Пізніше український гарант підтвердив свою розмову з Трампом про далекобійне озброєння для України.

"Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог [з Дональдом Трампом]. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо", - сказав президент Зеленський.

Трамп підтримав Україну в питанні ударів по важливих енергетичних об'єктах на території Росії, написали в The Times. Такий крок може стати серйозним ударом для Путіна і змусити його шукати шляхи для припинення війни.

6 жовтня під час брифінгу в Білому домі Трамп зазначив, що "майже ухвалив рішення" щодо відправлення ракет, але спочатку хоче отримати відповіді на низку запитань, зокрема щодо планів їх використання українською стороною.

"Я вже приблизно ухвалив рішення, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними будуть робити, куди вони їх будуть посилати. Я б поставив це питання", - сказав президент США.

Як відреагували в Росії

Глава РФ Володимир Путін заявив, що Путін підкреслив, що можливе постачання ракет Tomahawk Україні може зруйнувати позитивні тенденції у двосторонніх відносинах. Він також зазначив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання постачання зброї Україні, пояснюючи свою позицію "чесно і відкрито".

"Там були і питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, зокрема далекобійних систем високої точності - це Tomahawk. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Тож я кажу те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - заявив Путін.

Чи може Україна запускати Tomahawk: відповідь експерта

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив у коментарі Телеграфу, що деякі з бойових літаків Повітряних сил України теоретично здатні застосовувати американські крилаті ракети Tomahawk, якщо такі надійдуть на озброєння.

Зокрема, за параметрами вантажопідйомності такі ракети може нести винищувач F-16, а також бомбардувальник Су-24. Водночас стандартні версії F-16 і Су-24 не мають необхідної інтеграції для запуску Tomahawk. Однак українські інженери вже мають досвід адаптації радянських літаків - зокрема, Су-24 - під західні ракети, такі як Storm Shadow.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

