Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Просто балаканина": Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

Анна Ярославська
8 жовтня 2025, 11:36
90
Зараз Росія вийшла з переговорів, але Трамп, як і раніше, розраховує повернути Путіна за стіл.
Трамп, Путін,
Трамп намагається схилити Путіна до переговорів / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП, скріншот

Головні тези Жданова:

  • Вашингтон зволікатиме з передачею стратегічних озброєнь Україні
  • Розмови про постачання Tomahawk - скоріше "болтологія", ніж реальні плани
  • Трамп хоче схилити Путіна до переговорів

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов оцінив шанси того, що США дійсно нададуть Україні ракети Tomahawk.

В інтерв'ю Главреду Жданов оцінив цю перспективу скептично. Експерт вважає, що Україна може отримати ці ракети після завершення військових дій.

відео дня

"Думаю, що розмови про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає американські ракети Tomahawk, найімовірніше, є просто балаканиною. Можливо, коли-небудь у перспективі, вже після припинення вогню, ми їх і отримаємо. А зараз Трамп використовує ці погрози виключно для тиску на Путіна, щоб той погодився на переговори і припинення вогню", - сказав Жданов.

Військовий експерт пояснив, що заяви Вашингтона про те, що вони "працюють" над питанням щодо надання Україні ракет Tomahawk, насправді ні про що не свідчать - це може бути нескінченний процес.

"Хіба що Пентагон зараз може розглянути можливість надання Україні Tomahawk і скласти попередню пропозицію щодо обсягу та передачі цих ракет. А так, усе залежатиме від поведінки Путіна. У будь-якому разі США будуть зволікати з поставками таких видів озброєння Україні", - упевнений полковник запасу.

"Я не вірю в передачу ракет Tomahawk Україні. Тим більше, Трамп каже, що продовжує сподіватися на те, що Путін сяде за стіл переговорів", - сказав Жданов.

Водночас, за його словами, Росія намагається максимально відтягнути переговорний процес, оскільки їй потрібен час на виконання своїх завдань на полі бою.

"Зараз Росія вийшла з переговорів, але Трамп, як і раніше, розраховує, що все повернеться на круги своя, переговорний процес відновиться і буде досягнуто перемир'я, і він так закінчить цю війну", - резюмував військовий експерт.

'Просто балаканина': Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk
Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Постачання ракет Tomahawk Україні - останні новини

Як писав Главред, 26 вересня журналісти The Telegraph написали, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом попросив у американців ракети Tomahawk.

Пізніше український гарант підтвердив свою розмову з Трампом про далекобійне озброєння для України.

"Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог [з Дональдом Трампом]. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо", - сказав президент Зеленський.

Трамп підтримав Україну в питанні ударів по важливих енергетичних об'єктах на території Росії, написали в The Times. Такий крок може стати серйозним ударом для Путіна і змусити його шукати шляхи для припинення війни.

6 жовтня під час брифінгу в Білому домі Трамп зазначив, що "майже ухвалив рішення" щодо відправлення ракет, але спочатку хоче отримати відповіді на низку запитань, зокрема щодо планів їх використання українською стороною.

"Я вже приблизно ухвалив рішення, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними будуть робити, куди вони їх будуть посилати. Я б поставив це питання", - сказав президент США.

Як відреагували в Росії

Глава РФ Володимир Путін заявив, що Путін підкреслив, що можливе постачання ракет Tomahawk Україні може зруйнувати позитивні тенденції у двосторонніх відносинах. Він також зазначив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання постачання зброї Україні, пояснюючи свою позицію "чесно і відкрито".

"Там були і питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, зокрема далекобійних систем високої точності - це Tomahawk. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Тож я кажу те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - заявив Путін.

Чи може Україна запускати Tomahawk: відповідь експерта

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив у коментарі Телеграфу, що деякі з бойових літаків Повітряних сил України теоретично здатні застосовувати американські крилаті ракети Tomahawk, якщо такі надійдуть на озброєння.

Зокрема, за параметрами вантажопідйомності такі ракети може нести винищувач F-16, а також бомбардувальник Су-24. Водночас стандартні версії F-16 і Су-24 не мають необхідної інтеграції для запуску Tomahawk. Однак українські інженери вже мають досвід адаптації радянських літаків - зокрема, Су-24 - під західні ракети, такі як Storm Shadow.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні ракета Дональд Трамп Володимир Путін Томагавк війна Росії та України
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

    Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

    14:22Україна
    Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

    Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

    13:35Синоптик
    Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

    Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

    12:54Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

    Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

    Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьох

    Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьох

    Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

    Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

    У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

    У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

    Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

    Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

    Останні новини

    14:23

    Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецепт

    14:22

    Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

    14:01

    У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

    14:01

    "Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

    13:59

    Нерухомість у Франції і податкові зловживання: журналіст опублікував розслідування про махінації Гетманцева

    Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
    13:57

    Біблійна рослина в Україні: де садівники вирощують унікальну квіткуВідео

    13:45

    Гороскоп на завтра 9 жовтня: Дівам - непорозуміння, Водоліям - хороші новини

    13:35

    Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

    13:29

    "Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі піврокуВідео

    Реклама
    12:54

    Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

    12:52

    "Можна забути про сім'ю і спадщину": путініст Петросян посварився з дружиною

    12:49

    У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну

    12:30

    Удари Tomahawk і блекаут у Москві: як ЗСУ повалити Путіна - Жданов

    12:11

    "За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

    11:54

    Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

    11:45

    Значення дивує й досі: як в Україні з’явилось слово "пантелик"Відео

    11:36

    "Просто балаканина": Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

    11:25

    Податкові втрати та ризики для бізнесу: що передбачає новий тютюновий закон

    11:10

    Tomahawk проти Кремля: розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна

    11:05

    На українців чекає перерахунок пенсій: коли і на скільки зростуть виплати

    Реклама
    11:04

    Китайський гороскоп на завтра 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

    10:53

    РФ змінила тактику: названо області, де світло можуть вимикати на кілька днів

    10:02

    "Погасити Москву": експерт сказав, яким має бути наступний етап війни

    09:56

    Знаменна зустріч: фронтмент гурту Anothers розкрив важливий секрет нової пісні

    09:49

    Збирають дощову воду: в ISW сказали, де ЗСУ відрізали окупантів від постачання

    09:40

    Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

    09:34

    Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

    09:30

    Завжди прийдуть на допомогу: п'ять найщедріших знаків зодіаку

    09:24

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 жовтня (оновлюється)

    09:00

    Ямальський хрест і склади від Москви до Уралу: Жданов – про те, що Україна винесе новою зброєю США

    08:35

    Tomahawk для України від Трампа: у Британії дізналися, що чекає на Путіна і Москву

    08:32

    Росіяни обрали нову тактику блекаутуПогляд

    08:32

    Карта Deep State онлайн за 8 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:24

    РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, поїзди УЗ їдуть із затримкоюФото

    07:49

    Час грає на Україну: ЗСУ можуть виграти у війні з РФ - The Atlantic

    07:29

    Як видалити застиглий суперклей: простий, але забутий спосібВідео

    06:37

    Ердоган обговорив із Путіним мир в Україні: що відомо

    06:20

    Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанніВідео

    06:10

    Про китайські супутники над Львовом: що відомоПогляд

    05:50

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами із сином за 51 секунду

    Реклама
    05:20

    Як правильно сказати "затишний" українською: ви можете бути здивованіВідео

    04:14

    У Тіни Кароль вкрали найцінніше: у крадіжці замішана конкуренткаВідео

    03:30

    Як з одного куща лаванди виростити 20 нових: секрети розмноження чагарнику

    02:24

    В Україні водіям-порушникам нараховуватимуть штрафні бали - що відомоВідео

    01:44

    Блекаут у Росії стає реальністю: експерт розкрив "слабкий вузол" Кремля

    01:30

    35-річну зірку "Гаррі Поттера" запідозрили в заручинах - ЗМІ

    00:14

    "Було б значно важче": актор-воїн Ращук розкрив деталі про народження сина

    07 жовтня, вівторок
    23:44

    Російські дрони знову атакують Україну – тривога шириться, лунають вибухи

    23:36

    "Фігачило пекельно": шахед вдарив біля рідного дому Костянтина Грубича

    23:26

    Популярна звичка водіїв: яка хитрість під час "перевзування" шкодить підвісці

    Новини України
    Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Культура
    Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

    © 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти