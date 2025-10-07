Україна отримуватиме 'Томагавки' поступово: нардеп розкрив задум Трампа

Що заявив Єгор Чернєв:
- Трамп не випадково говорить не чітко щодо "Томагавків"
- Путіну дається можливість відступити і піти на переговори
Американська сторона передасть Україні ракети "Томагавк" у невеликій кількості, але стріляти ними відразу не дозволять. Про це написав народний депутат України Єгор Чернєв у Facebook.
"Щодо рішення Трампа надати нам "Томагавки" - все буде не так швидко, як хотілося. Тому що це, перш за все, засіб тиску на Путіна і спроби змусити його піти на переговори, і тільки потім - посилення наших військових можливостей", - зазначає він.
Він зазначає, що Трамп не випадково говорить не чітко щодо ухвалення рішення і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. За його словами, у такий спосіб президент США показує, що може передумати і не постачати, може постачати, але не дозволити використовувати, або може дозволити використовувати тільки за конкретними цілями.
"На кожному з цих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому найімовірніше постачання і використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними відразу не дозволять і подивляться за реакцією Кремля", - вважає Чернєв.
Він пише, що якщо реакції Кремля не буде, то Україна зможе вдарити кількома ракетами по російському прикордонню.
"Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет збільшуватимуться в міру того, як Путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по Путіну", - додав нардеп.
При цьому зазначає, що ця епопея з ракетами "Томагавк" може зайняти щонайменше кілька місяців.
"Але це вже реальний тиск і реальний аргумент", - зазначив Чернєв.
Tomahawk для України: ЗМІ про позицію Вашингтона
Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk - тих самих, які раніше застосовували в ударах по цілях в Ірані. Як повідомляє The Washington Post, такі ракети мають дальність, що дозволяє досягти цілей у Москві та Санкт-Петербурзі.
Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.
Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.
Хто такий Єгор Чернєв?
Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом із Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
У березні 2020 року Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 року президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.
Із початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов у Національну гвардію України.
