Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2025, 13:27оновлено 7 жовтня, 14:31
271
Якщо реакції Кремля не буде, то Україна зможе вдарити кількома ракетами по російському прикордонню.
Україна отримуватиме
Україна отримуватиме "Томагавки" поступово / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Що заявив Єгор Чернєв:

  • Трамп не випадково говорить не чітко щодо "Томагавків"
  • Путіну дається можливість відступити і піти на переговори

Американська сторона передасть Україні ракети "Томагавк" у невеликій кількості, але стріляти ними відразу не дозволять. Про це написав народний депутат України Єгор Чернєв у Facebook.

"Щодо рішення Трампа надати нам "Томагавки" - все буде не так швидко, як хотілося. Тому що це, перш за все, засіб тиску на Путіна і спроби змусити його піти на переговори, і тільки потім - посилення наших військових можливостей", - зазначає він.

відео дня

Він зазначає, що Трамп не випадково говорить не чітко щодо ухвалення рішення і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. За його словами, у такий спосіб президент США показує, що може передумати і не постачати, може постачати, але не дозволити використовувати, або може дозволити використовувати тільки за конкретними цілями.

"На кожному з цих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому найімовірніше постачання і використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними відразу не дозволять і подивляться за реакцією Кремля", - вважає Чернєв.

Він пише, що якщо реакції Кремля не буде, то Україна зможе вдарити кількома ракетами по російському прикордонню.

"Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет збільшуватимуться в міру того, як Путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по Путіну", - додав нардеп.

При цьому зазначає, що ця епопея з ракетами "Томагавк" може зайняти щонайменше кілька місяців.

"Але це вже реальний тиск і реальний аргумент", - зазначив Чернєв.

Україна отримуватиме 'Томагавки' поступово: нардеп розкрив задум Трампа
Інфографіка: Главред

Tomahawk для України: ЗМІ про позицію Вашингтона

Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk - тих самих, які раніше застосовували в ударах по цілях в Ірані. Як повідомляє The Washington Post, такі ракети мають дальність, що дозволяє досягти цілей у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

Інші новини:

Хто такий Єгор Чернєв?

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом із Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 року Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 року президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

Із початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов у Національну гвардію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Томагавки Томагавк Єгор Чернєв Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:52Світ
ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

14:30Світ
Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

Останні новини

15:10

Розбійницьке минуле заховалося у назві відомого міста Донбасу: рокрито таємницю

15:04

Суперпростий і апетитний салат: весь секрет у головному інгредієнтіВідео

14:58

Привітання з Днем юриста - красиві привітання і картинки

14:52

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:50

Усе по-справжньому: сім ознак того, що ви знайшли справжнє кохання

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
14:30

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

14:26

Привело під вінець: відома акторка Катя Кузнєцова зізналась у романі на зйомках

14:26

Що можна посадити на місці, де росла картопля: прості, але корисні поради

14:20

"Спасибі, Бен": Лопес і Аффлек уперше возз'єдналися на публіці після розлучення

Реклама
14:14

Найдорожча ягода в Україні раптово подешевшала: фермери змушені знижувати ціни

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

13:05

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

12:37

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

12:26

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивувавВідео

12:07

РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графікиФото

12:03

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:03

"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

Реклама
11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

11:07

"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

10:55

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

10:49

Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

10:44

Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

10:37

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 жовтня (оновлюється)

10:22

Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

09:55

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:26

"Це найстрашніше": Ольга Сумська зробила заяву про провальний шлюб

09:25

Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорівВідео

08:52

Зізнання Ангели Меркель: то хто ж відповідальний за війну в Україні?Погляд

08:52

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світлаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Левам - нова можливість, Тельцям - нещирість

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

06:41

Полтавщина - під ударом дронів: пошкоджено будинки та інфраструктуру, спалахнули пожежіФото

06:10

Війна на виснаження розпочалася: що варто розумітиПогляд

06:00

Тільки одна залежність: що зробив Павло Текучев заради ролі

Реклама
05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

05:30

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

05:00

Десерт родом із дитинства: неймовірно смачний торт із 4 інгредієнтів без випічкиВідео

04:30

Крок, який змінить майбутнє: три знаки зодіаку отримають цінний знак 7 жовтня

04:07

Чому собака спить з висунутим язиком - ветеринари попередили про важливий сигналВідео

03:24

Діамантова каблучка і літак: Сумська зізналась, як її хотіли відбити у чоловіка

02:53

Як оживити троянди, що в'януть: маленький трюк поверне життя букету

01:30

"Зовсім здуріла": Анастасія Волочкова взялася за зброю

00:24

З Брітні Спірс стався нещасний випадок: "Не знаю, чи зламана вона"

00:19

Трамп прийняв рішення щодо ракет Tomahawk для України: перші подробиці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти