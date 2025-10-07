Україна отримуватиме 'Томагавки' поступово: нардеп розкрив задум Трампа

Якщо реакції Кремля не буде, то Україна зможе вдарити кількома ракетами по російському прикордонню.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-budet-poluchat-tomagavki-postepenno-nardep-raskryl-zamysel-trampa-10704524.html Посилання скопійоване

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Що заявив Єгор Чернєв:

Трамп не випадково говорить не чітко щодо "Томагавків"

Путіну дається можливість відступити і піти на переговори

Американська сторона передасть Україні ракети "Томагавк" у невеликій кількості, але стріляти ними відразу не дозволять. Про це написав народний депутат України Єгор Чернєв у Facebook.

"Щодо рішення Трампа надати нам "Томагавки" - все буде не так швидко, як хотілося. Тому що це, перш за все, засіб тиску на Путіна і спроби змусити його піти на переговори, і тільки потім - посилення наших військових можливостей", - зазначає він. відео дня

Він зазначає, що Трамп не випадково говорить не чітко щодо ухвалення рішення і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. За його словами, у такий спосіб президент США показує, що може передумати і не постачати, може постачати, але не дозволити використовувати, або може дозволити використовувати тільки за конкретними цілями.

"На кожному з цих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому найімовірніше постачання і використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними відразу не дозволять і подивляться за реакцією Кремля", - вважає Чернєв.

Він пише, що якщо реакції Кремля не буде, то Україна зможе вдарити кількома ракетами по російському прикордонню.

"Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет збільшуватимуться в міру того, як Путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по Путіну", - додав нардеп.

При цьому зазначає, що ця епопея з ракетами "Томагавк" може зайняти щонайменше кілька місяців.

"Але це вже реальний тиск і реальний аргумент", - зазначив Чернєв.

Інфографіка: Главред

Tomahawk для України: ЗМІ про позицію Вашингтона

Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk - тих самих, які раніше застосовували в ударах по цілях в Ірані. Як повідомляє The Washington Post, такі ракети мають дальність, що дозволяє досягти цілей у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

Інші новини:

Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом із Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 року Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 року президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. Із початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов у Національну гвардію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред