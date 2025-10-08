Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

На Куп'янському напрямку воїни 8 окремого полку ССО не дали просунутися противнику.

ЗСУ зачистили позиції РФ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 37 ОБрМП

Головне:

На Куп'янському напрямку ЗСУ не дали просунутися противнику

Бійці ЗСУ провели зачистку кількох будівель, де засів противник

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України зірвали просування російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку.

Про вдалі дії операторів 8-го полку ССО повідомляє пресцентр Сил спецоперацій ЗСУ.

Як зазначається, на Куп'янському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутися противнику.

Застосовуючи ударні fpv-дрони, українські бійці загнали ворожих солдатів у будівлі, йдеться в повідомленні.

"Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. У результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта змушені були відступити", - додали в ССО.

Ситуація навколо Куп'янська: думка експерта

Військовий аналітик і заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень при французькому аналітичному центрі Тібо Фуйє наголосив, що ключовим елементом залишається здатність вистояти й методично послаблювати противника, а не завдавати одного нищівного удару. За його словами, успіх буде накопичуватися поступово.

Як зазначає видання, якщо обстановка не зміниться, можлива втрата Куп'янська може збігтися з настанням осінньої сльоти і похолодання, що завдасть морально-психологічного удару по українській армії після майже чотирьох років бойових дій.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

