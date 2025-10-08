Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

Головне:
- На Куп'янському напрямку ЗСУ не дали просунутися противнику
- Бійці ЗСУ провели зачистку кількох будівель, де засів противник
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України зірвали просування російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку.
Про вдалі дії операторів 8-го полку ССО повідомляє пресцентр Сил спецоперацій ЗСУ.
Як зазначається, на Куп'янському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутися противнику.
Застосовуючи ударні fpv-дрони, українські бійці загнали ворожих солдатів у будівлі, йдеться в повідомленні.
"Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. У результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта змушені були відступити", - додали в ССО.
Ситуація навколо Куп'янська: думка експерта
Військовий аналітик і заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень при французькому аналітичному центрі Тібо Фуйє наголосив, що ключовим елементом залишається здатність вистояти й методично послаблювати противника, а не завдавати одного нищівного удару. За його словами, успіх буде накопичуватися поступово.
Як зазначає видання, якщо обстановка не зміниться, можлива втрата Куп'янська може збігтися з настанням осінньої сльоти і похолодання, що завдасть морально-психологічного удару по українській армії після майже чотирьох років бойових дій.
Ситуація на фронті: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.
Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.
Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ
ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.
