Удар по нафтовому ланцюжку: дрони завдали удару по одному з найбільших НПЗ Росії

У Кіришах пролунали вибухи. Росія заявила про атаку понад 20 дронів на Ленінградську область.

https://glavred.net/war/udar-po-neftyanoy-cepochke-drony-udarili-po-odnomu-iz-krupneyshih-npz-rossii-10751951.html Посилання скопійоване

Кіришський НПЗ потрапив під удар дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Дрони атакували місто Кіриші

Під ударом — промислова зона та Киришський НПЗ (КІНЕФ)

Влада РФ заявляє про знищення понад 20 БПЛА

У місті Кіриші Ленінградської області РФ у ніч на 26 березня пролунали вибухи. Ударні БПЛА атакували промзону Кіришського НПЗ.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що над областю було знищено понад 20 БПЛА.

відео дня

"Відбиття атаки ведеться над Кіришським районом. Є пошкодження в промисловій зоні. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри заграви в Ленінградській області після атаки дронів.

Заграва в Ленінградській області після атаки дронів / Фото: t.me/exilenova_plus

Кіришський НПЗ (КІНЕФ) — один із ключових заводів Росії (-20 млн т/рік), налаштований на виробництво дизеля та експорт.

Сировина надходить із Сибіру через "Транснефть", а основне відвантаження здійснюється через порт Усть-Луга та порт Приморськ.

"За останні дні одночасно засвітилися Усть-Луга, Приморськ і самі Кіриші – системна робота за одним ланцюгом: нафта → переробка → експорт", – зазначили на каналі.

Як писав Главред, в ніч на 25 березня безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства – загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

В ніч на 19 березня Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Під ударом опинилося одне з найбільших у світі підприємств-виробників добрив — Невінноміський "Азот".

Вночі на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа.

Порт Приморськ Ленінградської області — найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Вночі на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

У Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред