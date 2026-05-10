"Без масок": зірка "Мастер Шеф" показала справжню Пугачову

Лілія Стоянова зустрілася з Примадонною в Лімасолі.

Лілія Стоянова зустрілася з Аллою Пугачовою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Стоянова, Максим Галкін

Зірка шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Лілія Стоянова несподівано поділилася новими кадрами з Аллою Пугачовою, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. У своєму Instagram вона розповіла про зустріч, яка надовго залишиться в її пам'яті.

Зірки зустрілися на набережній Лімасола. Стоянова зробила селфі з артисткою, яка насолоджувалася прогулянкою. Для променаду Примадонна обрала простий образ у чорному кольорі — стильну кепку, окуляри та футболку. На знімку Пугачова променисто посміхається.

"Алла Борисівна — це епоха. Легенда, жінка-сила, втілення таланту, краси та внутрішньої свободи. Приклад для багатьох поколінь — бути справжньою, сміливою та неповторною. Без масок, без зайвого — лише харизма, енергія та неймовірна жіночність", — поділилася враженнями кулінарка.

Лілія зізналася, що найбільше їй запам'яталася енергія легендарної артистки. Попри вік, співачка зберігає енергійність і внутрішній запал.

"І головне — той самий вогонь в очах, який неможливо зіграти. Та сама енергія, яка відчувається навіть через екран. Жінка, яку неможливо повторити", — захопилася Стоянова.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

