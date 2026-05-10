"Без масок": зірка "Мастер Шеф" показала справжню Пугачову

Христина Трохимчук
10 травня 2026, 09:59
Лілія Стоянова зустрілася з Примадонною в Лімасолі.
Лілія Стоянова зустріла Аллу Пугачову
Лілія Стоянова зустрілася з Аллою Пугачовою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Стоянова, Максим Галкін

Зірка шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Лілія Стоянова несподівано поділилася новими кадрами з Аллою Пугачовою, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. У своєму Instagram вона розповіла про зустріч, яка надовго залишиться в її пам'яті.

Зірки зустрілися на набережній Лімасола. Стоянова зробила селфі з артисткою, яка насолоджувалася прогулянкою. Для променаду Примадонна обрала простий образ у чорному кольорі — стильну кепку, окуляри та футболку. На знімку Пугачова променисто посміхається.

"Алла Борисівна — це епоха. Легенда, жінка-сила, втілення таланту, краси та внутрішньої свободи. Приклад для багатьох поколінь — бути справжньою, сміливою та неповторною. Без масок, без зайвого — лише харизма, енергія та неймовірна жіночність", — поділилася враженнями кулінарка.

Лілія зізналася, що найбільше їй запам'яталася енергія легендарної артистки. Попри вік, співачка зберігає енергійність і внутрішній запал.

"І головне — той самий вогонь в очах, який неможливо зіграти. Та сама енергія, яка відчувається навіть через екран. Жінка, яку неможливо повторити", — захопилася Стоянова.

Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Китайський гороскоп на сьогодні, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

