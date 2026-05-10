Весняні грози накриють Україну: Діденко назвала точні дати

Протягом тижня температура буде коливатися — часом буде помірно тепло, а подекуди прохолодно.

Весняні грози накриють Україну

Ключові факти:

На тижні в Україні очікуються дощі та грози

Найтепліша погода прогнозується на заході

Стабільне потепління очікують після 18–19 травня

Наступного тижня погода в Україні буде нестабільною. Синоптики попереджають про дощі, грози та коливання температури практично по всій країні. При цьому відчутне потепління очікується лише ближче до середини травня.

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, територія України опиниться під впливом атмосферних фронтів. Саме тому в більшості областей очікуються періодичні опади.

"У понеділок, 11 травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині країни, у Сумській, Запорізькій, Полтавській та Черкаській областях. На решті території України завтра опадів не очікується, хіба що на Закарпатті пройде дощ", - каже синоптик.

За її словами, температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, уздовж смуги Сумська-Черкаська-Полтавська-Дніпропетровська області лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

"У Києві 11 травня опади малоймовірні, трохи потеплішає порівняно з сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів. Далі протягом тижня температура повітря коливатиметься, буде помірно тепло або прохолодно, періодичні дощі", - поділилася Діденко.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко — українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

