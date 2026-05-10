Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Прогресу на фронті немає: в ISW розкрили істинну мету "перемир’я" РФ

Марія Николишин
10 травня 2026, 09:01оновлено 10 травня, 09:54
google news Підпишіться
на нас в Google
Навіть під час "перемир’я" бойові дії на окремих ділянках фронту продовжувалися.
Прогресу на фронті немає: в ISW розкрили істинну мету 'перемир’я' РФ
Як Росія використала "перемир’я" на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Росія використала "перемир’я" для перекидання резервів
  • Кремль не зміг показати великих успіхів до 9 травня
  • Водночас українські сили наростили успіхи на фронті

Російські окупаційні війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року. Водночас Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що навіть під час оголошеного Росією "перемир’я" з 9 по 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту продовжувалися, але загальний темп операцій дещо знизився.

відео дня

Аналітики кажуть, що режим припинення вогню фактично не мав чітко прописаних механізмів контролю та виконання. Єдиною публічно озвученою умовою була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня, якої Київ дотримався.

"Поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності з перших годин після оголошення припинення вогню підкреслює той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення виконання навряд чи буде дотримане", - йдеться у звіті.

Як Росія використала "перемир’я"

В ISW вважають, що російські війська могли використати паузу для ротацій, перекидання резервів та логістики з метою підготовки до подальших наступальних дій.

При цьому українська оборона продовжує стримувати російський наступ і не дозволяє Кремлю досягти результатів, які Москва могла б подати як великі перемоги до 9 травня.

Аналітики також наголошують, що російські війська з жовтня 2025 року не змогли досягти значного просування в районі Костянтинівки - одного з ключових напрямків фортифікаційного поясу України.

Успіхи ЗСУ на фронті

Водночас у звіті йдеться про те, що українські сили досягли найбільших успіхів на полі бою з часу операції в Курській області РФ у серпні 2024 року.

"ЗСУ звільнили значну частину Куп’янська восени 2025 року, а також повернули понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України внаслідок контратак взимку та навесні 2026 року. Крім того, наприкінці квітня українські військові звільнили кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області", - підсумували аналітики.

Прогресу на фронті немає: в ISW розкрили істинну мету 'перемир’я' РФ
Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Що роблять росіяни під час "перемир’я"

Речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти намагаються скористатися тимчасовою паузою в бойових діях для посилення своїх позицій і відновлення наступального потенціалу.

Він також підкреслив, що українські Сили оборони також використовують цей час для поліпшення логістики та проведення власних ротацій.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Харківщині українські штурмовики прорвали оборону росіян. Захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

В 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що росіяни використовують Покровськ для накопичення сил та техніки. До того ж вони намагаються прорватися та обійти позиції ЗСУ у Гришиному. Захоплення цього населеного пункту нині є основною ціллю окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що РФ зосередила на Покровському напрямку близько 106 тисяч військових. Окупанти наступають фактично по всьому фронту та проводять перегрупування.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

10:55Фронт
"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

10:04Війна
НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

08:51Політика
Реклама

Популярне

Більше
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Китайський гороскоп на сьогодні, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

Китайський гороскоп на сьогодні, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

Останні новини

11:01

Китайський гороскоп на завтра, 11 травня: Свиням — шанс, Щурам — поступки

10:56

Невідомі спробували напасти на будівлю ТЦК на Закарпатті: подробиці інциденту

10:55

Дедлайн до 30 травня: росіяни націлилися на нове місто, у ЗСУ оцінили ризики

10:46

Бідність через щедрість: які продукти не можна давати в борг сусідам

10:04

"Парад Перемоги" замість демонстрації сили викрив слабкість РФ - The Telegraph

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
09:59

"Без масок": зірка "Мастер Шеф" показала справжню Пугачову

09:58

Турбулентність на валютному риноку: що буде з курсом долара і євро з 11 травня

09:01

Прогресу на фронті немає: в ISW розкрили істинну мету "перемир’я" РФ

08:54

"Я задихалася": Глущенко зізналася, чому не з’явилася на похороні Поплавської

Реклама
08:51

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

08:10

У Кремлі назріває боротьба за владу: Денисенко про конфлікт еліт у РФПогляд

07:55

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

07:45

"Любов переросла у ненависть": Винник повідомив про зраду близької людини

05:12

5 речей на подвір’ї, які стають магнітом для змій: більшість навіть не здогадується

04:02

В Україні готують нові правила для водіїв - за що можуть позбавити прав

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в магазині за 41 с

03:36

Як і де різні знаки зодіаку обирають друзів: несподівані відмінності

02:33

Гороскоп на завтра, 11 травня: Овнам - неприємності, Рибам - цікава подія

09 травня, субота
23:55

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

23:17

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

Реклама
22:33

Топ-серіал "Ведмідь" закривається: названо дату виходу останнього сезонуВідео

21:46

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:43

"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

21:10

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

21:08

Венсан Кассель показав свого молодшого сина від моделі

20:37

Для п'яти знаків зодіаку наступний тиждень стане найщасливішим у році - хто вони

19:57

Секрет назви та вибір Мазепи: маловідомі факти про історію давньої Полтави

19:55

49-річний син 80-річної Шер поскаржився, що співачка перестала його утримувати

19:54

Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

19:51

Ознаки перезволоження городу: помилки у поливі можуть знищити врожай

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травняПогляд

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:24

Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

Реклама
17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти