Прогресу на фронті немає: в ISW розкрили істинну мету 'перемир’я' РФ

Навіть під час "перемир’я" бойові дії на окремих ділянках фронту продовжувалися.

Як Росія використала "перемир'я" на фронті

Ключові тези:

Росія використала "перемир’я" для перекидання резервів

Кремль не зміг показати великих успіхів до 9 травня

Водночас українські сили наростили успіхи на фронті

Російські окупаційні війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року. Водночас Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що навіть під час оголошеного Росією "перемир’я" з 9 по 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту продовжувалися, але загальний темп операцій дещо знизився.

Аналітики кажуть, що режим припинення вогню фактично не мав чітко прописаних механізмів контролю та виконання. Єдиною публічно озвученою умовою була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня, якої Київ дотримався.

"Поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності з перших годин після оголошення припинення вогню підкреслює той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення виконання навряд чи буде дотримане", - йдеться у звіті.

Як Росія використала "перемир’я"

В ISW вважають, що російські війська могли використати паузу для ротацій, перекидання резервів та логістики з метою підготовки до подальших наступальних дій.

При цьому українська оборона продовжує стримувати російський наступ і не дозволяє Кремлю досягти результатів, які Москва могла б подати як великі перемоги до 9 травня.

Аналітики також наголошують, що російські війська з жовтня 2025 року не змогли досягти значного просування в районі Костянтинівки - одного з ключових напрямків фортифікаційного поясу України.

Успіхи ЗСУ на фронті

Водночас у звіті йдеться про те, що українські сили досягли найбільших успіхів на полі бою з часу операції в Курській області РФ у серпні 2024 року.

"ЗСУ звільнили значну частину Куп’янська восени 2025 року, а також повернули понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України внаслідок контратак взимку та навесні 2026 року. Крім того, наприкінці квітня українські військові звільнили кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області", - підсумували аналітики.

Що роблять росіяни під час "перемир’я"

Речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти намагаються скористатися тимчасовою паузою в бойових діях для посилення своїх позицій і відновлення наступального потенціалу.

Він також підкреслив, що українські Сили оборони також використовують цей час для поліпшення логістики та проведення власних ротацій.

на Харківщині українські штурмовики прорвали оборону росіян. Захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

В 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що росіяни використовують Покровськ для накопичення сил та техніки. До того ж вони намагаються прорватися та обійти позиції ЗСУ у Гришиному. Захоплення цього населеного пункту нині є основною ціллю окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що РФ зосередила на Покровському напрямку близько 106 тисяч військових. Окупанти наступають фактично по всьому фронту та проводять перегрупування.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

