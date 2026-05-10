Путін уже шукає вихід із війни: з’ясувалися головні проблеми РФ

Сергій Кущ
10 травня 2026, 18:02
Певну перепочинку Москві дала війна на Близькому Сході.
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези

  • Експерт заявив про ослаблення ресурсів Росії
  • Путін шукає спосіб завершити війну без втрат
  • Удари ЗСУ ускладнюють ситуацію для Кремля

Російському диктатору Володимиру Путіну необхідно знайти спосіб вийти з війни, при цьому зберігши обличчя. Таку думку в ефірі Radio NV висловив капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

"Те, що Російська Федерація наполягала на цьому перемир’ї, вказує на те, що справи там дійсно йдуть погано, особливо останнім часом, можливо, десь протягом року", — зазначив він.

За словами експерта, Росія стикається з серйозними проблемами як в економіці, так і у військовій сфері, а ситуація на фронті вже тривалий час залишається практично незмінною.

"Ті території, які вони захопили, в основному на сході України, не сприяли тому, щоб вони досягли своєї стратегічної мети, про яку Путін намагався переконати адміністрацію Трампа, що немає сенсу чинити опір, що все одно вони захоплять їх через кілька місяців. Уже ці місяці перетворюються на роки, а своєї мети вони не досягають", — пояснив Риженко.

Він вважає, що Кремль змушений шукати варіанти завершення війни, щоб мінімізувати репутаційні втрати для Путіна.

"Він уже не відновить її до того стану, який був у шостому, сьомому, восьмому роках, коли західний бізнес просто стояв у черзі, щоб відкрити щось у Російській Федерації, якісь підприємства. Але ресурсів у нього для ведення війни фактично стає все менше і менше. Він це розуміє", — підкреслив експерт.

Риженко також зазначив, що певну перепочинку Москві дала війна на Близькому Сході, через яку були послаблені обмеження на експорт російської нафти.

"З іншого боку, сили безпеки та оборони набирають все більших обертів, вони завдають ударів переважно асиметрично і по стратегічних центрах тяжіння, які забезпечують ведення війни в Російській Федерації. І війна поширюється вже по території Росії все глибше і глибше. Їм все важче ховати свої літаки стратегічної авіації, штурмової авіації, винищувачі. І ми потихеньку також підбираємося до цих об'єктів", — сказав він.

На думку експерта, саме сукупність цих факторів зробила Путіна більш поступливим.

"Це було, в принципі, відчутно вчора, коли він давав своє інтерв'ю, коли навіть сказав про те, що нібито війна наближається до завершення", — резюмував Риженко.

Мирні переговори — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головний переговірник України Рустем Умеров прибув до Маямі, щоб перезапустити фактично заморожений переговорний процес між Києвом, Вашингтоном і Москвою.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков під час спілкування з пропагандистами проговорився про реальні плани Росії щодо мирних переговорів і війни проти України.

Нещодавно в Росії офіційно визнали недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участю РФ, США та України для завершення війни. Кремль в ультимативній формі вимагає від України вивести війська з Донбасу для продовження мирного процесу.

Про особу: Андрій Риженко

Риженко Андрій — капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004–2020 рр.). Служив на борту п’яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з питань євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування та науки.

Чотири роки проходив службу офіцером штабного елементу партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

