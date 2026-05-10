Насувається Армагеддон: де буде +4 і литимуть грозові дощі

Погода у Луцьку буде однією з найпрохолодніших вночі. Там температура повітря опуститься до +5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: pexels

Погода в Україні 11 травня буде прохолодно та дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у південних, центральних, Закарпатській областях та у Карпатах. У більшості західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях буде сухо. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій 4-9°, на решті території 8-13°; вдень 17-22°", — йдеться в повідомленні.

За даними meteoprog, 11 травня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +14...+24 градусів. Найнижча температура буде у Кірооградській та Черкаській областях. Там температура повітря опуститься до +11...+17 градусів.

Погода 11 травня в Києві

У Києві 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі вночі, а вдень буде сухо. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.

Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

